Правительство определило, как в Украине будут оценивать эффективность госкомпаний — Finance.ua

Правительство определило, как в Украине будут оценивать эффективность госкомпаний Вчера 12:39 — Казна и Политика

Правительство определило, как в Украине будут оценивать эффективность госкомпаний

Кабинет Министров принял постановление, определившее порядок оценки эффективности государственных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Кабинет Министров Украины принял постановление, определяющее порядок оценки достижения государственными компаниями поставленных целей, определенных в письме ожиданий собственника. Министерство экономики разработало постановление для выполнения норм Закона № 3587-IX , совершенствующего корпоративное управление», — говорится в сообщении.

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Новый порядок оценки направлен на усиление контроля эффективности работы госкомпаний. Он базируется на письме ожиданий собственника, где четко прописаны цели и ожидаемые результаты деятельности предприятия.

Согласно новому порядку, оценка проводится на основе ежегодного отчета, который госкомпании представляют субъекту управления. Отчет должен содержать информацию о достижении целей, определенных в письме ожиданий владельца.

Оценка осуществляется по балльной системе и учитывает выполнение ключевых показателей эффективности (финансовые результаты, выполнение стратегических планов и т. п. ), четко определенных в письме ожиданий.

По результатам оценки деятельность компании может быть признана эффективной, удовлетворительной или неудовлетворительной.

Результаты оценки учитываются при принятии управленческих решений, в частности относительно руководства компании.

Ожидается, что новый порядок будет способствовать повышению прозрачности и подотчетности государственных компаний, а также улучшит корпоративное управление.

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