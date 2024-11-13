Правительство определило, как в Украине будут оценивать эффективность госкомпаний — Finance.ua

Правительство определило, как в Украине будут оценивать эффективность госкомпаний
Кабинет Министров принял постановление, определившее порядок оценки эффективности государственных компаний.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Кабинет Министров Украины принял постановление, определяющее порядок оценки достижения государственными компаниями поставленных целей, определенных в письме ожиданий собственника. Министерство экономики разработало постановление для выполнения норм Закона № 3587-IX, совершенствующего корпоративное управление», — говорится в сообщении.
Новый порядок оценки направлен на усиление контроля эффективности работы госкомпаний. Он базируется на письме ожиданий собственника, где четко прописаны цели и ожидаемые результаты деятельности предприятия.
Согласно новому порядку, оценка проводится на основе ежегодного отчета, который госкомпании представляют субъекту управления. Отчет должен содержать информацию о достижении целей, определенных в письме ожиданий владельца.
Оценка осуществляется по балльной системе и учитывает выполнение ключевых показателей эффективности (финансовые результаты, выполнение стратегических планов
и т. п.), четко определенных в письме ожиданий.
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По результатам оценки деятельность компании может быть признана эффективной, удовлетворительной или неудовлетворительной.
Результаты оценки учитываются при принятии управленческих решений, в частности относительно руководства компании.
Ожидается, что новый порядок будет способствовать повышению прозрачности и подотчетности государственных компаний, а также улучшит корпоративное управление.
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