Правительство одобрило законопроект о кешбэке — Finance.ua

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Правительство одобрило законопроект о кешбэке

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Правительство одобрило законопроект о кешбэке
Правительство одобрило законопроект о кешбэке
Кабинет Министров утвердил проект закона, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся реализации программы кешбэка.
Соответствующее решение правительство приняло 9 июля, пишет Экономическая правда.
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«В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта по предоставлению государственной денежной помощи (кешбэка) покупателям товаров украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы „Сделано в Украине“ на условиях, определенных Кабинетом Министров», — говорится в законопроекте.
Документ внесен на правительство Минэкономики во исполнение указа президента Владимира Зеленского от 26 января 2024 года № 31 о «Всеукраинской экономической платформе «Сделано в Украине».
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Таким образом, в случае принятия соответствующих изменений Верховной Радой будет снята главная преграда для реализации программы кешбэка, которую Зеленский анонсировал еще 26 февраля. Для ее запуска, после вступления соответствующих изменений в силу, правительству достаточно будет принять только постановление с условиями реализации программы.

Справка Finance.ua:

  • ранее сообщалось, что запуск кешбэка запланирован на сентябрь 2024 года. Против этой инициативы выступали эксперты девяти аналитических центров, которые указывали на то, что программа финансово обременительна для государственного бюджета и сложна в администрировании;
  • в заключении Министерства финансов указано, что на эту программу в этом году предусмотрено 3 млрд грн (направление «Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги»).
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По материалам:
Економічна Правда
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