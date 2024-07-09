Правительство одобрило законопроект о кешбэке — Finance.ua

Правительство одобрило законопроект о кешбэке Сегодня 15:00 — Финтех и Карты

Правительство одобрило законопроект о кешбэке

Кабинет Министров утвердил проект закона, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся реализации программы кешбэка.

Соответствующее решение правительство приняло 9 июля, пишет Экономическая правда.

«В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта по предоставлению государственной денежной помощи (кешбэка) покупателям товаров украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы „Сделано в Украине“ на условиях, определенных Кабинетом Министров», — говорится в законопроекте.

Документ внесен на правительство Минэкономики во исполнение указа президента Владимира Зеленского от 26 января 2024 года № 31 о «Всеукраинской экономической платформе «Сделано в Украине».

Таким образом, в случае принятия соответствующих изменений Верховной Радой будет снята главная преграда для реализации программы кешбэка, которую Зеленский анонсировал еще 26 февраля. Для ее запуска, после вступления соответствующих изменений в силу, правительству достаточно будет принять только постановление с условиями реализации программы.

Справка Finance.ua:

ранее сообщалось, что запуск кешбэка запланирован на сентябрь 2024 года. Против этой инициативы выступали эксперты девяти аналитических центров, которые указывали на то, что программа финансово обременительна для государственного бюджета и сложна в администрировании;

в заключении Министерства финансов указано, что на эту программу в этом году предусмотрено 3 млрд грн (направление «Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги»).

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Економічна Правда По материалам:

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