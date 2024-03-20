Правительство одобрило постановление, которое расширяет возможности экспорта электроэнергии из ВИЭ в Европу — Finance.ua

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Правительство одобрило постановление, которое расширяет возможности экспорта электроэнергии из ВИЭ в Европу

Энергетика
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Правительство одобрило постановление, которое расширяет возможности экспорта электроэнергии из ВИЭ в Европу
Правительство одобрило постановление, которое расширяет возможности экспорта электроэнергии из ВИЭ в Европу
Министерство энергетики Украины продолжает движение по поддержке и развитию «зеленой» генерации.
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Кабинет Министров принял разработанное Минэнерго постановление, разрешающее государственному предприятию «Гарантированный покупатель» реализовывать электроэнергию, приобретенную у производителей из ВИЭ, не только на внутреннем рынке, но и на европейском.
Что это даст
Это повысит эффективность реализации «зеленой» электроэнергии, снизит объемы разгрузки производителей из ВИЭ в условиях профицита и улучшит возможности «Гарантированного покупателя» осуществлять расчеты с инвесторами.
«С начала большой войны враг оккупировал, повредил или уничтожил около 50% нашей энергетической инфраструктуры, в том числе и ВИЭ. В то же время за два года нам удалось добавить в энергосистему более 600 МВт мощностей ВИЭ, которые важны для балансировки системы и, вместе с тем, показателем правильности выбранного нами пути к развитию чистой энергии. Поэтому создание условий для развития и поддержки ВИЭ будут приоритетными для государства», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
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И. о. директора ГП «Гарантированный покупатель» Артем Некрасов в свою очередь добавил, что открытие экспорта для государственного предприятия — это инструмент, позволяющий государству выполнять свои обязательства перед инвесторами в сфере ВИЭ.

Справка Finance.ua:

  • напомним, недавно Правительство одобрило инициированные Минэнерго постановления о гарантиях происхождения «зеленой» электроэнергии. Внедрение гарантий происхождения электроэнергии существенно увеличит экспортный потенциал энергосектора Украины и будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в строительство новых зеленых мощностей даже в условиях войны;
  • также принято постановление, которое усовершенствует аукционную модель продажи «зеленой» электроэнергии, что будет способствовать переходу к новой, конкурентной модели поддержки возобновляемой энергетики, которая одновременно будет обеспечивать ее развитие и снижать цену на «зеленую» электроэнергию.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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