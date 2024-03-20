Из-за раннего половодья в Украине рекордно выросло производство электроэнергии ГЭС — Finance.ua

Из-за раннего половодья в Украине рекордно выросло производство электроэнергии ГЭС
В результате раннего половодья украинские гидроэлектростанции производят около 65 млн кВт-ч. электроэнергии каждый день, что является рекордным показателем.
Об этом в эфире единого телемарафона сообщил генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
По его словам, ранее половодье начиналось в апреле, но уже два года подряд паводок начинается в начале февраля.
Отметки воды и притока держатся на уровне прошлого года.
«Для энергосистемы это хорошая ситуация, потому что мы можем ее поддержать», — подчеркнул Сирота.
Он добавил, что сейчас водохранилища находятся в пределах проектных отметок.
В субботу, 16 марта, в пределах Киева уровень Днепра поднялся до абсолютного максимума с начала 2024 года, аварийные подтопления в городе не зафиксированы.
Поделиться новостью