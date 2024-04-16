Правительство одобрило концепцию госпрограммы об использовании ИИ в приоритетных отраслях экономики — Finance.ua

Правительство одобрило концепцию госпрограммы об использовании ИИ в приоритетных отраслях экономики Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Правительство одобрило концепцию госпрограммы об использовании ИИ в приоритетных отраслях экономики

Кабинет Министров одобрил концепцию государственной целевой научно-технической программы по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в приоритетных отраслях экономики на период до 2026 года.

Соответствующее распоряжение (№ 320-р от 13 апреля 2024 г.) обнародовано на правительственном портале

Читайте также Гендиректор OpenAI работает над глобальной коалицией искусственного интеллекта

Кабмин определил Министерство по стратегическим отраслям промышленности государственным заказчиком программы и поручил ему вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти в шестимесячный срок разработать и представить правительству проект госпрограммы по использованию технологий ИИ в приоритетных отраслях экономики.

Приоритетными отраслями экономики, в которых используются технологии ИИ, Кабмин определил машиностроительную, химическую и нефтехимическую отрасли, угольную, оборонную и ядерную промышленность, научную и научно-техническую деятельность, сельское хозяйство, здравоохранение.

Читайте также Бум искусственного интеллекта сделал первый квартал на фондовых рынках лучшим за пять лет

«Государственная программа определяет приоритетные направления и основные задачи развития технологий искусственного интеллекта и внедряет механизмы государственной поддержки, направленные на создание благоприятных условий для развития инновационных технологий с использованием технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики», — отмечают в распоряжении.

Ожидается, что разработанная и внедренная госпрограмма по использованию ИИ поможет повысить экономический потенциал Украины и укрепит позиции государства на мировом рынке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.