Правительство одобрило концепцию госпрограммы об использовании ИИ в приоритетных отраслях экономики — Finance.ua

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Правительство одобрило концепцию госпрограммы об использовании ИИ в приоритетных отраслях экономики

Казна и Политика
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Правительство одобрило концепцию госпрограммы об использовании ИИ в приоритетных отраслях экономики
Правительство одобрило концепцию госпрограммы об использовании ИИ в приоритетных отраслях экономики
Кабинет Министров одобрил концепцию государственной целевой научно-технической программы по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в приоритетных отраслях экономики на период до 2026 года.
Соответствующее распоряжение (№ 320-р от 13 апреля 2024 г.) обнародовано на правительственном портале.
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Кабмин определил Министерство по стратегическим отраслям промышленности государственным заказчиком программы и поручил ему вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти в шестимесячный срок разработать и представить правительству проект госпрограммы по использованию технологий ИИ в приоритетных отраслях экономики.
Приоритетными отраслями экономики, в которых используются технологии ИИ, Кабмин определил машиностроительную, химическую и нефтехимическую отрасли, угольную, оборонную и ядерную промышленность, научную и научно-техническую деятельность, сельское хозяйство, здравоохранение.
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«Государственная программа определяет приоритетные направления и основные задачи развития технологий искусственного интеллекта и внедряет механизмы государственной поддержки, направленные на создание благоприятных условий для развития инновационных технологий с использованием технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики», — отмечают в распоряжении.
Ожидается, что разработанная и внедренная госпрограмма по использованию ИИ поможет повысить экономический потенциал Украины и укрепит позиции государства на мировом рынке.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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