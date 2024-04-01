Бум искусственного интеллекта сделал первый квартал на фондовых рынках лучшим за пять лет — Finance.ua

Бум искусственного интеллекта сделал первый квартал на фондовых рынках лучшим за пять лет
Мировые фондовые рынки зафиксировали свои лучшие результаты в первом квартале за пять лет, чему способствовал энтузиазм по поводу искусственного интеллекта. Индекс мировых акций MSCI вырос на 7,7%.
Об этом пишет Financial Times.
Индекс MSCI мировых акций в текущем году вырос на 7,7%, что является максимальным показателем с 2019 года, при этом акции превосходят облигации с наибольшим отрывом за любой квартал с 2020 года.
Этому способствовал индекс S&P 500, который закрывался на рекордно высоком уровне 22 раза в течение квартала.
Бум искусственного интеллекта способствовал росту рынка: разработчик чипов Nvidia увеличил рыночную стоимость свыше $1 трлн за первые три месяца года, что эквивалентно примерно одной пятой общего прироста мировых фондовых рынков за этот период.
То, что началось как технологическое ралли на Уолл-стрит, постепенно распространилось по всему кварталу: акции в Европе и Японии начали опережать США.
Британский индекс FTSE 100, немецкий Dax, французский CAC 40 и испанский Ibex 35 превзошли S&P 500 в марте, поскольку потрясающий темп ралли Уолл-стрит стал замедляться.
Лидером среди основных рынков является Япония, где рост уверенности в экономике и рост цен на отечественные акции, связанные с микросхемами, привели к росту индекса Topix на 16,2% в 2024 году, что поставило индекс в пределах досягаемости от исторического максимума.
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