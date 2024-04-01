Бум искусственного интеллекта сделал первый квартал на фондовых рынках лучшим за пять лет — Finance.ua
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Бум искусственного интеллекта сделал первый квартал на фондовых рынках лучшим за пять лет

Фондовый рынок
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Бум искусственного интеллекта сделал первый квартал на фондовых рынках лучшим за пять лет
Бум искусственного интеллекта сделал первый квартал на фондовых рынках лучшим за пять лет
Мировые фондовые рынки зафиксировали свои лучшие результаты в первом квартале за пять лет, чему способствовал энтузиазм по поводу искусственного интеллекта. Индекс мировых акций MSCI вырос на 7,7%.
Об этом пишет Financial Times.
Индекс MSCI мировых акций в текущем году вырос на 7,7%, что является максимальным показателем с 2019 года, при этом акции превосходят облигации с наибольшим отрывом за любой квартал с 2020 года.
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Этому способствовал индекс S&P 500, который закрывался на рекордно высоком уровне 22 раза в течение квартала.
Бум искусственного интеллекта способствовал росту рынка: разработчик чипов Nvidia увеличил рыночную стоимость свыше $1 трлн за первые три месяца года, что эквивалентно примерно одной пятой общего прироста мировых фондовых рынков за этот период.
То, что началось как технологическое ралли на Уолл-стрит, постепенно распространилось по всему кварталу: акции в Европе и Японии начали опережать США.
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Британский индекс FTSE 100, немецкий Dax, французский CAC 40 и испанский Ibex 35 превзошли S&P 500 в марте, поскольку потрясающий темп ралли Уолл-стрит стал замедляться.
Лидером среди основных рынков является Япония, где рост уверенности в экономике и рост цен на отечественные акции, связанные с микросхемами, привели к росту индекса Topix на 16,2% в 2024 году, что поставило индекс в пределах досягаемости от исторического максимума.

Акции самых перспективных компаний на старте 2024 года 🔍

По материалам:
Forbes.ua
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