Amazon инвестирует еще $2,75 миллиарда в ИИ-стартап Anthropic — Finance.ua
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Amazon инвестирует еще $2,75 миллиарда в ИИ-стартап Anthropic

Фондовый рынок
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Amazon инвестирует еще $2,75 миллиарда в ИИ-стартап Anthropic
Amazon инвестирует еще $2,75 миллиарда в ИИ-стартап Anthropic
Американская компания Amazon Inc. заявила об инвестировании дополнительных $2,75 миллиарда в стартап по искусственному интеллекту Anthropic.
Об этом сообщает Bloomberg.
Благодаря этому общие инвестиции Amazon в стартап известного разработчика так называемых генеративных инструментов искусственного интеллекта, способных генерировать текст и анализ, уже достигли $4 миллиардов.
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В рамках этого соглашения Amazon вправе внести дополнительные средства в форме конвертируемого займа при условии, что сделает это до конца марта.
Anthropic согласилась использовать центры обработки данных Amazon Web Services для обеспечения некоторых своих операций, а также использовать компьютерные чипы Amazon, созданные на заказ.
Компания Anthropic, базирующаяся в Сан-Франциско, также обязалась использовать чипы от Google.
По материалам:
Укрінформ
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