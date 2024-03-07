Amazon планирует запустить дата-центры и инвестировать более $5,3 млрд в Саудовскую Аравию — Finance.ua

Amazon планирует запустить дата-центры и инвестировать более $5,3 млрд в Саудовскую Аравию 07.03.2024, 00:41 — Фондовый рынок

Amazon планирует запустить дата-центры и инвестировать более $5,3 млрд в Саудовскую Аравию

Amazon Web Services (AWS) планирует запустить дата-центры в Саудовской Аравии в 2026 году и инвестировать в страну более 5,3 млрд долларов, сообщает Reuters.

Amazon и ее конкуренты, такие как Alphabet и Microsoft заявили, что увеличат свои инвестиции, в первую очередь в дата-центры, чтобы поддержать растущее внедрение технологий искусственного интеллекта.

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Компания Amazon отметила, что среди ее клиентов в Саудовской Аравии, которые используют AWS для выполнения рабочих нагрузок, есть такие компании как Saudi Telecom Company SJSC, Seera Holding и Mobily.

Apple и Amazon во главе со своим подразделением AWS вели переговоры с правительством города Эр-Рияд об инвестировании в Саудовскую Аравию еще в 2017 году.

В прошлом месяце глава Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) назвал королевство потенциальным центром для развития ИИ за пределами США, ссылаясь на его энергетические ресурсы и финансовые возможности.

Speka По материалам:

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