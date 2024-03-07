Amazon планирует запустить дата-центры и инвестировать более $5,3 млрд в Саудовскую Аравию — Finance.ua
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Amazon планирует запустить дата-центры и инвестировать более $5,3 млрд в Саудовскую Аравию

Фондовый рынок
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Amazon планирует запустить дата-центры и инвестировать более $5,3 млрд в Саудовскую Аравию
Amazon планирует запустить дата-центры и инвестировать более $5,3 млрд в Саудовскую Аравию
Amazon Web Services (AWS) планирует запустить дата-центры в Саудовской Аравии в 2026 году и инвестировать в страну более 5,3 млрд долларов, сообщает Reuters.
Amazon и ее конкуренты, такие как Alphabet и Microsoft заявили, что увеличат свои инвестиции, в первую очередь в дата-центры, чтобы поддержать растущее внедрение технологий искусственного интеллекта.
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Компания Amazon отметила, что среди ее клиентов в Саудовской Аравии, которые используют AWS для выполнения рабочих нагрузок, есть такие компании как Saudi Telecom Company SJSC, Seera Holding и Mobily.
Apple и Amazon во главе со своим подразделением AWS вели переговоры с правительством города Эр-Рияд об инвестировании в Саудовскую Аравию еще в 2017 году.
В прошлом месяце глава Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) назвал королевство потенциальным центром для развития ИИ за пределами США, ссылаясь на его энергетические ресурсы и финансовые возможности.
По материалам:
Speka
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