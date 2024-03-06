Amazon запустит конкурента спутникового интернета Starlink уже в апреле — Finance.ua
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Amazon запустит конкурента спутникового интернета Starlink уже в апреле

Технологии&Авто
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Amazon запустит конкурента спутникового интернета Starlink уже в апреле
Amazon запустит конкурента спутникового интернета Starlink уже в апреле
Amazon протестирует антенны для проекта глобальной спутниковой связи Project Kuiper. Ожидается, что он станет основным соперником Starlink компании SpaceX.
Федеральная комиссия по связи (FCC) одобрила заявку дочерней компании Amazon, Kuiper Systems, на временное использование до тысячи прототипов антенн на территории США. Разработчик готовится к массовому производству этих устройств и развертыванию спутникового интернета.
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Компания планирует тестировать антенны в течение шести месяцев, начиная с апреля. Одновременно Amazon запустит не более 200 абонентских терминалов, чтобы подробно оценить эффективность каждой антенны в разных условиях. Бета-тестирование с первыми коммерческими клиентами планируется провести во второй половине года.
По данным СМИ, пользователям будут предложены три варианта антенн для разных категорий: портативные устройства со скоростью до 100 Мбит/с, стандартные антенны со скоростью до 400 Мбит/с и устройства корпоративного класса со скоростью до 1 Гбит/с. Таким образом, провайдер стремится расширить аудиторию потенциальных клиентов.
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Цену пока не раскрывают, однако Amazon ранее заявляла, что предложит антенну, способную поддерживать скорость до 400 Мбит/с, по стоимости менее $400. В рамках Project Kuiper компания запустила только два прототипа спутников.
По материалам:
Процес
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