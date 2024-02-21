Безос заработал миллиарды на продаже акций Amazon — Finance.ua
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Безос заработал миллиарды на продаже акций Amazon

Фондовый рынок
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Безос заработал миллиарды на продаже акций Amazon
Безос заработал миллиарды на продаже акций Amazon
Основатель и бывший глава Amazon.com Inc. Джефф Безос продал еще 14 миллионов акций компании на сумму 2,4 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Bloomberg в среду, 21 февраля.
Бизнесмен реализовал 14 миллионов акций Amazon 16−20 февраля. Таким образом Безос завершил свой план по продаже до 50 млн акций компании.
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До этого он продал еще 36 миллионов акций Amazon. В общей сложности Безос продал акций на сумму более 8 млрд долларов.
Безосу принадлежат акции Amazon на сумму 164 млрд долларов. Общее состояние бизнесмена — 191 млрд долларов, согласно индексу Bloomberg Billionaires.
Отмечается, что акции Amazon подорожали на 72% за последние 12 месяцев.
Напомним, Безос 7−8 февраля продал 12 млн акций компании на общую сумму около $2,04 млрд, говорится в документах, отправленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

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По материалам:
Корреспондент.net
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