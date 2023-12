Blue Origin Джеффа Безоса заинтересовалась аэрокосмической компанией ULA — Finance.ua

Blue Origin Джеффа Безоса заинтересовалась аэрокосмической компанией ULA Сегодня 05:16 — Фондовый рынок

Blue Origin Джеффа Безоса заинтересовалась аэрокосмической компанией ULA

Blue Origin Джеффа Безоса и фонд прямых инвестиций Cerberus заинтересованы в том, чтобы приобрести аэрокосмическую компанию United Launch Alliance (ULA).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Wall Street Journal.

Интерес в ULA проявил также производитель бизнес-джетов Textron. Это произошло после ответного заявления генерального директора компании Тори Бруно в интервью Bloomberg News.

«Если бы я покупал космический бизнес, я бы обратил внимание на ULA», — говорил он в октябре.

Как известно, United Launch Alliance находится в собственности Lockheed Martin и Boeing — они владеют ULA в равных долях. Компания была создана в 2006 году и занимается производством и запуском в космос ракет-носителей и космических аппаратов.

Частные фирмы проявляют интерес к космическим компаниям, имеющим доступ к государственным контрактам — сегменту, в котором доминирует SpaceX миллиардера Илона Маска.

К слову, 19 декабря Blue Origin осуществила успешный запуск своей суборбитальной пилотируемой ракеты New Shepard. В рамках новой миссии компания отправила в космос 33 научных и исследовательских груза, а также 38 тыс. открыток Club for the Future.

