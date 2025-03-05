Правительство одобрило 10-летнее строительство бомбоубежищ за 800 млрд гривен — Finance.ua

Правительство одобрило 10-летнее строительство бомбоубежищ за 800 млрд гривен
Кабинет Министров Украины одобрил Стратегию развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года. Стоимость составляет 789,3 млрд гривен, в основном за счет международной помощи.
Об этом свидетельствует распоряжение от 4 марта 2025 г. № 183-р.
Целью Стратегии является формирование защищенной среды для гражданского населения путем создания сети объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты для защиты жизни и минимизации потерь при применении врагом современных средств поражения.
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В документе отмечается, что сейчас на территории Украины, подконтрольной правительству Украины, 62,7 тысячи объектов, обеспечивающих укрытие 48,8% населения. Из них готовы к использованию по назначению 54,2 тысячи.
Достижение задач будет осуществляться в три этапа:
- первый этап — 2025−2027 годы;
- второй этап — 2028−2030 годы;
- третий этап — 2031−2034 годы.
На первом этапе запланировано увеличение количества объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты на 2 300 сооружений за счет строительства новых защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения.
На втором этапе — увеличение количества на 3 000 сооружений за счет строительства новых защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения (в том числе защитных сооружений публичного доступа).
На третьем этапе — увеличение количества на 8 000 сооружений.
Для достижения стратегических целей необходимо финансирование ориентировочно в объеме 789,3 млрд гривен (первый этап — 151,1 млрд гривен, второй этап — 181,6 млрд гривен, третий этап — 456,6 млрд гривен), в частности, за счет средств государственного бюджета в объеме 81,2 млрд гривен.
Предполагается также привлечь средства международной Коалиции по развитию фонда защитных сооружений гражданской защиты в объеме 642,5 млрд гривен (14,69 млрд евро).
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