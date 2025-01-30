В Украине ужесточили ответственность за ненадлежащее состояние укрытий: штрафы и лишение свободы — Finance.ua

В Украине ужесточили ответственность за ненадлежащее состояние укрытий: штрафы и лишение свободы Сегодня 15:43 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4200-IX об ответственности за нарушение требований содержания и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. Он предусматривает усиление ответственности должностных лиц за необустроенные или закрытые укрытия.

Об этом сообщает глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«После трагических случаев, когда люди не смогли попасть в укрытия во время обстрелов, этот закон призван предотвратить такие ситуации в будущем. В частности, обязывает ответственных лиц обеспечивать надлежащее состояние защитных сооружений и круглосуточный доступ к ним», — пояснила парламентарий.

Штрафы

По ее словам, закон вводит административную и уголовную ответственность за нарушение.

В частности, новая статья 175−3 КУоАП предусматривает штраф от 3 400 грн до 8 500 грн за нарушение требований по содержанию и эксплуатации укрытий.

Повторное нарушение в течение года приведет к штрафу от 8500 грн до 17 000 грн.

Шуляк подчеркнула, что административная ответственность также предусмотрена и за создание препятствий для проверок состояния укрытий (обновлено ст. 185−14 КУоАП).

Виновным грозит штраф от 6 800 грн до 13 600 грн, а за повторное нарушение в течение года — 8 500−17 000 грн.

Если же нарушения в сфере работы защитных сооружений гражданской защиты привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям, для виновных наступает уголовная ответственность.

Новая статья 270−2 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

«Главная цель закона — гарантировать, что все укрытия будут открыты, обустроены и готовы к использованию в любой момент. А должностные лица будут нести реальную ответственность за их состояние», — подытожила Шуляк.

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