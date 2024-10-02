В КГГА назвали сумму, потраченную на ремонтные работы в укрытиях в прошлом году — Finance.ua

В КГГА назвали сумму, потраченную на ремонтные работы в укрытиях в прошлом году Сегодня 18:30 — Казна и Политика

В КГГА назвали сумму, потраченную на ремонтные работы в укрытиях в прошлом году

В 2023 году на ремонтные работы в укрытиях столицы потратили более 1 миллиарда гривен.

Об этом в комментарии журналистам сказал директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

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«В 2022 году были проведены ремонтные работы в 563 укрытиях. На это было израсходовано 323 млн. грн. В 2023 году были выполнены ремонтные работы в 1105 объектах фонда защитных сооружений, это все мы говорим о коммунальных объектах, где город может вкладывать средства на восстановительные работы, в 2023 году было израсходовано 1 млрд 443 млн на выполнение работ. В 2024 году уже запланировано полтора миллиарда гривен на выполнение ремонтных работ», — сказал Ткачук.

Он также проинформировал, что в этом году начато строительство защитных сооружений в учебных заведениях, которые не оснащены защитными сооружениями.

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«И эта работа уже идет. До конца года мы ожидаем информацию от районных администраций по строительству защитных сооружений», — сообщил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА.

На вопрос, будут ли закладываться средства на ремонт защитных сооружений столицы в 2025 году, ответил: «Да, мы будем планировать в большем объеме средства на ремонтные работы и будем выполнять эту работу и выполняем ее постоянно».

Укрінформ По материалам:

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