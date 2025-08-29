Правительство обновило правила в сфере э-нотариата — Finance.ua

Правительство обновило правила в сфере э-нотариата Сегодня 10:32

Правительство обновило правила в сфере э-нотариата

Кабинет Министров принял постановление, вносящее изменения в ранее принятые документы в сфере Электронного нотариата. Цель новых правил — обеспечить удобную и понятную работу Электронного реестра нотариальных действий, а также упорядочить использование специальных бланков нотариальных документов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

В частности, правительство:

разрешило нотариусам параллельно вести как электронный, так и бумажный реестры в пределах экспериментального проекта;

урегулировало порядок передачи доступа к электронному реестру при реорганизации государственных нотариальных контор;

уточнило, какие данные будут оставаться только в бумажных реестрах (например, информация об уплате пошлины или основания для освобождения от нее);

предоставило администратору Единого реестра бланков полномочия фиксировать информацию об испорченных, утраченных или похищенных бланках.

Читайте также Самые популярные нотариальные услуги среди украинцев

Правительство отмечает, что принятое постановление поможет избежать противоречий в законодательстве, сделает работу электронного реестра более надежной и обеспечит контроль за использованием специальных нотариальных бланков.

и т. д. э-Нотариат — украинцы смогут получать услуги нотариата онлайн. Напомним, Министерство цифровой трансформации работает над новыми сервисами в «Дія». В скором времени на портале появится АИ-ассистент, электронный нотариат, базовая социальная помощьэ-Нотариат — украинцы смогут получать услуги нотариата онлайн.

Более сотни административных услуг в Украине, предоставляемых ЦПАУ, могут подорожать. Соответствующий законопроект № 4380 приняла в первом чтении Верховная Рада. Документ предлагает установить новые размеры оплаты за административные услуги.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.