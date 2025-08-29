Правительство обновило правила в сфере э-нотариата — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство обновило правила в сфере э-нотариата

8
Правительство обновило правила в сфере э-нотариата
Правительство обновило правила в сфере э-нотариата
Кабинет Министров принял постановление, вносящее изменения в ранее принятые документы в сфере Электронного нотариата. Цель новых правил — обеспечить удобную и понятную работу Электронного реестра нотариальных действий, а также упорядочить использование специальных бланков нотариальных документов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
В частности, правительство:
  • разрешило нотариусам параллельно вести как электронный, так и бумажный реестры в пределах экспериментального проекта;
  • урегулировало порядок передачи доступа к электронному реестру при реорганизации государственных нотариальных контор;
  • уточнило, какие данные будут оставаться только в бумажных реестрах (например, информация об уплате пошлины или основания для освобождения от нее);
  • предоставило администратору Единого реестра бланков полномочия фиксировать информацию об испорченных, утраченных или похищенных бланках.
Читайте также
Правительство отмечает, что принятое постановление поможет избежать противоречий в законодательстве, сделает работу электронного реестра более надежной и обеспечит контроль за использованием специальных нотариальных бланков.
Напомним, Министерство цифровой трансформации работает над новыми сервисами в «Дія». В скором времени на портале появится АИ-ассистент, электронный нотариат, базовая социальная помощь и т. д. э-Нотариат — украинцы смогут получать услуги нотариата онлайн.
Более сотни административных услуг в Украине, предоставляемых ЦПАУ, могут подорожать. Соответствующий законопроект № 4380 приняла в первом чтении Верховная Рада. Документ предлагает установить новые размеры оплаты за административные услуги.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems