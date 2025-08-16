Самые популярные нотариальные услуги среди украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые популярные нотариальные услуги среди украинцев

37
Самые популярные нотариальные услуги среди украинцев
Самые популярные нотариальные услуги среди украинцев
За полгода украинцы использовали 3,44 миллиона нотариальных бланков, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом свидетельствует исследование Опендатабот, ссылаясь на данные Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.
Отмечается, что на один договор или нотариальное действие может использоваться более 1 бланка.

Какие нотариальные услуги самые популярные

За первое полугодие украинцы чаще всего оформляли наследство, а также возрос спрос на отчуждение земли и имущества.
В частности:
  • оформление наследства — 495 тысяч бланков. Хотя это на 5% меньше, чем в 2024 году, но почти на столько же больше, чем в соответствующий период в 2021 году;
  • отчуждение земли — 424 тысячи бланков. Это на треть больше, чем за первое полугодие 2021 года.
  • отчуждение другой недвижимости — 402,7 тысячи бланков. Это на 17% меньше показателей полугодия 2021-го.
Самые популярные нотариальные услуги среди украинцев
В то же время, существенно уменьшилось оформление завещаний (на 15%, до 58 179 бланков) и брачных договоров (3 561 бланк, что почти вдвое меньше, чем до начала великой войны).
Самые популярные нотариальные услуги среди украинцев
Было испорчено 79 827 бланков, а также зафиксировано пять случаев хищения. Для сравнения: до начала полномасштабной войны количество похищенных бланков достигало 660, тогда как в прошлом году сообщалось лишь об одном подобном инциденте.
Напомним, Единый реестр доверенностей получил первое крупное обновление в рамках реформы нотариата. Оно полностью перестраивает рабочие процессы и делает использование реестра более удобным для нотариусов.
Также Министерство иностранных дел с 1 июля запустило новую услугу по подаче документов для нотариальных действий в 40 посольствах и консульствах Украины за границей.
Украинцы за границей получили возможность через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД «е-Консул» предоставлять информацию и документы в электронной форме для совершения нотариальных действий.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems