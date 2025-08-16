Самые популярные нотариальные услуги среди украинцев — Finance.ua

Самые популярные нотариальные услуги среди украинцев
За полгода украинцы использовали 3,44 миллиона нотариальных бланков, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом свидетельствует исследование Опендатабот, ссылаясь на данные Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.
Отмечается, что на один договор или нотариальное действие может использоваться более 1 бланка.
Какие нотариальные услуги самые популярные
За первое полугодие украинцы чаще всего оформляли наследство, а также возрос спрос на отчуждение земли и имущества.
В частности:
- оформление наследства — 495 тысяч бланков. Хотя это на 5% меньше, чем в 2024 году, но почти на столько же больше, чем в соответствующий период в 2021 году;
- отчуждение земли — 424 тысячи бланков. Это на треть больше, чем за первое полугодие 2021 года.
- отчуждение другой недвижимости — 402,7 тысячи бланков. Это на 17% меньше показателей полугодия 2021-го.
В то же время, существенно уменьшилось оформление завещаний (на 15%, до 58 179 бланков) и брачных договоров (3 561 бланк, что почти вдвое меньше, чем до начала великой войны).
Было испорчено 79 827 бланков, а также зафиксировано пять случаев хищения. Для сравнения: до начала полномасштабной войны количество похищенных бланков достигало 660, тогда как в прошлом году сообщалось лишь об одном подобном инциденте.
Напомним, Единый реестр доверенностей получил первое крупное обновление в рамках реформы нотариата. Оно полностью перестраивает рабочие процессы и делает использование реестра более удобным для нотариусов.
Также Министерство иностранных дел с 1 июля запустило новую услугу по подаче документов для нотариальных действий в 40 посольствах и консульствах Украины за границей.
Украинцы за границей получили возможность через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД «е-Консул» предоставлять информацию и документы в электронной форме для совершения нотариальных действий.
Поделиться новостью
Также по теме
Самые популярные нотариальные услуги среди украинцев
Трамп откладывает введение санкций против рф
Что происходит с ценами в Украине: комментарий Нацбанка
Впервые с начала войны в Украине стабилизировалось количество ІТ-специалистов — исследование
Мировая торговля в 2025 году вырастет на 0,9% - прогноз ВТО
Путешествия на поезде вместо самолетов — какие изменения готовит ЕС