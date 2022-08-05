Правительство не ожидает увеличения количества субсидиантов из-за войны — Finance.ua

Правительство не ожидает увеличения количества субсидиантов из-за войны Сегодня 08:32 — Казна и Политика

Правительство не ожидает увеличения количества субсидиантов из-за войны

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявляет, что правительство не ожидает увеличения количества получателей жилищных субсидий в связи с войной.

«У нас есть запланированный субсидийный бюджет, увеличили его на 3 млрд грн по сравнению с прошлым годом. С мая субсидии назначены и выплачиваются, задолженности нет, только могут быть небольшие задержки, связанные с казначейством», — сказала Жолнович в интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, повлияет ли война на объемы коммунальных субсидий.

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Также она отметила, что правительство принимает меры для того, чтобы выкупить заранее определенное количество газа и энергоносителей, чтобы не увеличивались тарифы зимой. Это позволит не загнать людей в еще большее состояние бедности, чтобы для них не сильно выросла платежка.

«Поэтому мы не ожидаем, что огромное количество людей придет за субсидией по сравнению с прошлыми годами. Ожидается примерно такое же количество субсидиантов», — заявила министр.

Справка Finance.ua:

получение денежной помощи от международных организаций, которую украинцы между собой называют пособием от ООН, не повлияет на возможность получить субсидию;

украинцы не останутся без субсидий в отопительном сезоне 2022-2023 годов, несмотря на войну с россией;

правительство 25 мая утвердило изменения в Порядок назначения субсидий.

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