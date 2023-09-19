Правительство направило на реформу Новой украинской школы более 470 миллионов — Finance.ua

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Правительство направило на реформу Новой украинской школы более 470 миллионов

Казна и Политика
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Правительство направило на реформу Новой украинской школы более 470 миллионов
Правительство направило на реформу Новой украинской школы более 470 миллионов
Кабинет Министров направил на реализацию реформы Новой украинской школы ₴473,3 миллиона.
Как сообщает Министерство образования и науки, это предусмотрено постановлением «Некоторые вопросы предоставления средств специального фонда образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2023 году», принятым на заседании правительства.
«Оно предусматривает направление средств на реформу „Новая украинская школа“ в размере 473,3 млн грн в 2023 году. Это важная инвестиция правительства в улучшение качества образования в украинских школах и возобновление реформы НУШ. Ведь после начала полномасштабного вторжения часть расходов на образование перенаправлялась на нужды армии. Тогда было прекращено финансирование реформы базового среднего образования в соответствии с Концепцией НУШ», — отметили в МОН.
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Как подчеркнули в министерстве, возобновление финансирования должно обеспечить непрерывность обучения по новому Стандарту базового образования и образовательным программам, продолжить пилотирование, подготовку педагогических работников.
В частности, выделено:
  • ₴256,4 миллиона — на закупку средств обучения для учебных кабинетов заведений общего среднего образования, осуществляющих образовательный процесс на первом (адаптационном) цикле базового среднего образования;
  • ₴113,2 миллиона — на закупку средств обучения, мультимедийного оборудования, компьютерного оборудования и мебели для учебных кабинетов для пилотных классов;
  • ₴43,7 миллиона — на приобретение учебной и учебно-методической литературы, в частности ее электронных версий и с аудиосопровождением, для учащихся и педагогов пилотных классов;
  • ₴60 миллионов — на повышение квалификации педагогических работников: руководителей, заместителей руководителей и учителей учебных заведений, обеспечивающих реализацию стандарта на первом (адаптационном) цикле базового среднего образования в 2023/2024 учебном году, и пилотных классов; подготовку тренеров-педагогов.
По данным министерства, возобновление финансирования НУШ стало возможным благодаря остатку средств образовательной субвенции в государственном бюджете, образовавшемуся на конец 2022 года, и направлению его части как отдельной субвенции.
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Средства обучения местные органы власти будут закупать на основе софинансирования: 70% - субвенция, 30% - местный / областной бюджет: для городских территориальных общин с индексом налоговоспособности свыше 1,1, для областных бюджетов; для областных и бюджета Киева; 80% - субвенция, 20% - местный бюджет: для сельских и поселковых территориальных общин с индексом налоговоспособности свыше 1,1; 90% - субвенция, 10% - местный бюджет: для бюджетов местного самоуправления с индексом налоговоспособности 1,1 и менее; 95% - субвенция, 5% - местный бюджет: для бюджетов местного самоуправления, из которых финансируются учреждения в селах (поселках) со статусом горных.
Отмечается, что после того как областные советы распределят средства между местными бюджетами, они будут поступать ежемесячно до 10 числа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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