В правительстве анонсировали запуск «масштабного пилота» по повышению заработной платы учителям — Finance.ua

В правительстве анонсировали запуск «масштабного пилота» по повышению заработной платы учителям Сегодня 15:05 — Личные финансы

В правительстве анонсировали запуск «масштабного пилота» по повышению заработной платы учителям

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что с сентября 2024 года запланировано повышение заработной платы учителям.

Он рассказал в эфире национального телемарафона, что 80% зарплаты составит определенный оклад, остальные — несколько видов доплат.

«У нас нет другого выхода как не трансформировать систему образования. В следующем году мы планируем запустить массовый, масштабный пилот с новой заработной платой (для учителей. — Ред.). Потому что сегодня существуют 50 видов доплаты к заработной плате. Довольно сложный процесс формирования этой тарифной сетки и начисления заработной платы. Такая сложная система, а в результате получается достаточно маленькая заработная плата», — отметил Федоров.

По его словам, трансформация в системе образования предполагает создание условий для того, чтобы педагоги «оставались в системе и были счастливы», а также, чтобы приходили новые работники и получали достойные условия труда.

«Учителя должны стать рок-звездами. Они должны зарабатывать точно больше, чем средняя заработная плата по стране. А вообще, в идеальном мире, у них должна быть одна из самых больших заработных плат», — сказал министр.

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Федоров рассказал, что 80% заработной платы учителей будет определенный оклад, остальное — несколько видов доплат. Он подчеркнул, что «изначально» базовая ставка будет «достаточно большой» и будет покрывать много задач, которые выполняет педагог.

«Дальше уже будет всего несколько видов доплат, например, доплата от директора для того, чтобы он смог ставить определенные KPI, развивать учителей… Пока предварительно планируем, что с сентября следующего года заработает новая заработная плата», — подытожил он.

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УНН По материалам:

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