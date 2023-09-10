OpenAI опубликовала 4 совета учителям, как использовать ChatGPT в школе — Finance.ua

OpenAI опубликовала 4 совета учителям, как использовать ChatGPT в школе 10.09.2023, 01:02 — Технологии&Авто

OpenAI опубликовала 4 совета учителям, как использовать ChatGPT в школе

Нынешний учебный год станет первым после начала бума генеративных чатов с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT. Это может стать определенным вызовом для педагогов, но в компании OpenAI считают, что учителя могут использовать их разработку себе на пользу.

В сообщении OpenAI описаны четыре способа использования ChatGPT реальными учителями, среди которых: ролевые игры, создание учебных материалов, оказание помощи по английскому языку учащимся, не владеющим английским, и обучение критическому мышлению.

К примеру, учитель может попросить ChatGPT обнаружить слабые места в проведении урока или темы, требующие доработки. В этом случае ИИ может сыграть роль учащегося или школьного инспектора. Такое использование поможет подготовиться к тому, что учащиеся будут задавать одинаковые вопросы, и предотвратить пробелы в изучении какой-либо темы.

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Учителя могут использовать письменные и разговорные навыки ChatGPT для создания викторин, тестов и планов уроков на основе материалов учебной программы. Этот способ использования ИИ рекомендует испанский профессор Фран Беллас из Корунского университета.

Еще ChatGPT умеет хорошо переводить текст с более чем 20 языков. Преподаватели могут использовать эту возможность, чтобы помочь студентам, плохо знающим язык, поощряя их использовать инструмент искусственного интеллекта для перевода, корректуры и даже практиковать разговорные навыки, играя с чат-ботом в ролевые игры.

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OpenAI также предлагает учителям использовать ChatGPT для обучения учащихся критическому мышлению. Компания поощряет учителей помогать учащимся делать выводы о том, какие ответы ИИ заслуживают доверия и как подтвердить их другими источниками.

В сообщении также четыре тщательно разработанные длинные подсказки, которые преподаватели могут скопировать и вставить в ChatGPT для разработки планов уроков, создания эффективных объяснений, примеров и аналогий, помощи студентам учиться, обучая, и даже для создания ИИ-репетитора.

Во всех четырех подсказках сначала пользователь должен рассказать ChatGPT, кто он и чем занимается, например, «оптимистичный, поощряющий репетитор» или «доброжелательный и полезный разработчик инструкций». Затем в подсказках конкретно перечисляется и описывается каждая задача, ожидаемая от ChatGPT. Отмечается, что эти подсказки можно использовать не дословно, а как образец для вдохновения.

Какими бы трудными ни были времена, родители всегда стараются сделать все возможное для развития детей. Расходы на их обучение и обеспечение возможностей для самореализации — это инвестиции в будущее. Мы разбирались, сколько это стоит в 2023 году:

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