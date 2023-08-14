ChatGPT стоит OpenAI $700 000 в день — Finance.ua

ChatGPT стоит OpenAI $700 000 в день Сегодня 22:34 — Фондовый рынок

ChatGPT стоит OpenAI $700 000 в день

Компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGPT, столкнулась с финансовым кризисом, который может привести к ее банкротству. Несмотря на свои удивительные возможности, ChatGPT не смог принести достаточно дохода OpenAI для покрытия своих расходов. Компания также пыталась монетизировать свои новые версии GPT, такие как GPT-3.5 и GPT-4, но безрезультатно.

Согласно отчету журнала Analytics India Magazine, OpenAI тратит $700 000 ежедневно на запуск ChatGPT. Компания еще не достигла доходности: с момента разработки ChatGPT ее убытки достигли $540 млрд.

В отчете говорится, что количество пользователей OpenAI уменьшилось за последние несколько месяцев: в июле 2023 года на 12% по сравнению с июнем с 1,7 млрд до 1,5 млрд. Следует отметить, что сюда не входят пользователи, использующие API-интерфейсы OpenAI, позволяющие разработчикам получать доступ к GPT и интегрировать его в собственные приложения.

Однако OpenAI API сталкивается с конкуренцией со стороны нескольких языковых моделей с открытым исходным кодом, которые можно свободно использовать и модифицировать, например LLAMA 2. Эти модели можно настраивать и адаптировать к конкретным вариантам использования и сценариям, в отличие от платных и ограниченных версий OpenAI, пишет Interesting Engineering. Вообще существует конкуренция со стороны Google и Meta, а также Илона Маска и xAI.

Также в отчете говорится о конфликте между Сэмом Альтманом, соучредителем и генеральным директором OpenAI и остальной компанией. В то время как OpenAI сосредоточена на извлечении прибыли и разработке более продвинутых версий GPT, Альтман неоднократно заявлял об опасности и рисках ИИ, особенно без регулирования правительством.

Будущее OpenAI пока неопределенное. Компания получила $10 млрд инвестиций от Microsoft, а также некоторых других венчурных фирм, которые пока держат ее на плаву. Однако, как сообщает Analytics India Magazine, прогноз OpenAI по достижению $200 млн годового дохода в 2023 году и стремление к $1 млрд в 2024 году кажется нереалистичным, учитывая растущие убытки.

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К тому же OpenAI переживает период высокого уровня оттока кадров. Они не увольняют людей, как остальная технологическая индустрия. Однако они теряют талантливых сотрудников, поскольку их переманивают конкуренты.

Еще одна проблема — это цепочка поставок. Поскольку модели ИИ в значительной степени зависят от вычислительных мощностей, наблюдается постоянный дефицит корпоративных графических процессоров. На фоне технологической войны между США и Китаем китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом и интернет-технологиями, выкупают все графические процессоры корпоративного уровня через посредников. Некоторые из них даже смогли работать непосредственно с крупными компаниями, производящими чипы для ИИ.

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Совокупность всех перечисленных факторов — финансовые трудности, уменьшение количества пользователей, проблемы с поддержанием стабильных и значительных доходов, а также снижение качества их флагманского продукта — указывает на реальность: OpenAI оказалась в нестабильной ситуации и должна быстро разработать путь к достижению доходности.

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