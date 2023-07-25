Создатель ChatGPT Альтман запускает собственный криптопроект Worldcoin — Finance.ua

Создатель ChatGPT Альтман запускает собственный криптопроект Worldcoin 25.07.2023, 00:21 — Технологии&Авто

Криптовалютный стартап Tools for Humanity гендиректора компании-творца ChatGPT Сэма Альтмана Worldcoin в понедельник, 24 июля, запускает собственный токен.

Об этом пишет Reuters.

Worldcoin, основанный Сэмом Альтманом и Алексом Бланией в 2019 году, планирует использовать технологию сканирования глаз для идентификации пользователей.

«Основным предложением проекта является World ID — аккаунт, который может получить только реальный человек. Чтобы получить World ID, клиент регистрируется для сканирования оболочки глаза с помощью „шара“ Worldcoin — серебряного шара размером примерно с шар для боулинга. Как только сканирование подтверждает, что пользователь является настоящим человеком, он создает World ID», — пишет агентство.

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Проект имеет 2 миллиона пользователей в бета-версии, а с запуском в понедельник Worldcoin расширяет масштабы операций до 35 городов в 20 странах. В качестве поощрения те, кто зарегистрируется в некоторых странах, получат криптовалютный токен Worldcoin WLD.

Binance, крупнейшая криптовалютная биржа, заявила, что включит Worldcoin в свой листинг, а предварительное открытие торгов ожидается в понедельник в 09:00 по Гринвичу.

Альтман сказал Reuters, что Worldcoin также может помочь решить вопрос о том, как экономика будет изменена с помощью генеративного ИИ.

«Люди будут заряжены ИИ, что будет иметь огромные экономические последствия», — сказал он.

Економічна Правда По материалам:

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