ChatGPT теперь доступен для Android — Украина среди стран, которые могут загрузить приложение Сегодня 23:10 — Технологии&Авто

ChatGPT теперь доступен для Android — Украина среди стран, которые могут загрузить приложение

Чатбот с искусственным интеллектом ChatGPT теперь доступен на Android. Среди стран, которые могут загрузить приложение, есть Украина.

Компания OpenAI открыла доступ к приложению ChatGPT для пользователей Android из Украины. Приложение уже можно загрузить в Google Play

Приложение стало доступным более чем в 160 странах, включая Великобританию, Канаду и страны ЕС. Для его работы требуется ОС Android 6.0 или выше.

Мы гордимся тем, что можем предоставить доступ к ChatGPT многим странам, регионам и территориям, и постоянно добавляем новые. Географическое разнообразие и широкое распространение преимуществ очень важны для нас, и мы упорно работаем над тем, чтобы увеличить количество мест, к которым мы можем. предоставить безопасный доступ", — отмечают разработчики.

Справка Finance.ua:

ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, способный работать в диалоговом режиме, поддерживает запросы на естественных языках. Имеет широкие возможности: написание кода, создание текстов, возможность перевода, получение точных ответов и использование контекста диалога для ответов;

18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встреч с представителями OpenAI — ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины.

УНН По материалам:

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