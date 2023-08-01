ChatGPT теперь доступен для Android — Украина среди стран, которые могут загрузить приложение — Finance.ua
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ChatGPT теперь доступен для Android — Украина среди стран, которые могут загрузить приложение

Технологии&Авто
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ChatGPT теперь доступен для Android — Украина среди стран, которые могут загрузить приложение
ChatGPT теперь доступен для Android — Украина среди стран, которые могут загрузить приложение
Чатбот с искусственным интеллектом ChatGPT теперь доступен на Android. Среди стран, которые могут загрузить приложение, есть Украина.
Компания OpenAI открыла доступ к приложению ChatGPT для пользователей Android из Украины. Приложение уже можно загрузить в Google Play.
Приложение стало доступным более чем в 160 странах, включая Великобританию, Канаду и страны ЕС. Для его работы требуется ОС Android 6.0 или выше.
Мы гордимся тем, что можем предоставить доступ к ChatGPT многим странам, регионам и территориям, и постоянно добавляем новые. Географическое разнообразие и широкое распространение преимуществ очень важны для нас, и мы упорно работаем над тем, чтобы увеличить количество мест, к которым мы можем. предоставить безопасный доступ", — отмечают разработчики.

Справка Finance.ua:

  • ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, способный работать в диалоговом режиме, поддерживает запросы на естественных языках. Имеет широкие возможности: написание кода, создание текстов, возможность перевода, получение точных ответов и использование контекста диалога для ответов;
  • 18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встреч с представителями OpenAI — ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины.

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По материалам:
УНН
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