14 крупнейших компаний мира запретили или ограничили использование ChatGPT на работе — Finance.ua

14 крупнейших компаний мира запретили или ограничили использование ChatGPT на работе 14.07.2023, 01:42 — Технологии&Авто

14 крупнейших компаний мира запретили или ограничили использование ChatGPT на работе

В то время как некоторые компании нанимают сотрудников с опытом работы с ChatGPT, другие тормозят интеграцию искусственного интеллекта в рабочие процессы из-за различных опасений. Среди них — Apple, Spotify, Samsung, Amazon и другие. Чего боятся компании?

1. Apple

В мае компания Apple запретила своим сотрудникам использовать ChatGPT и другие инструменты искусственного интеллекта из-за опасений утечки конфиденциальных данных.

2. Spotify

Стриминговая платформа удалила десятки тысяч песен, созданных музыкальным генератором на основе искусственного интеллекта Boomy, после жалобы Universal Music Group о подозрительной потоковой активности в отношении песен компании.

3. Verizon

Телекоммуникационный гигант Verizon сообщил, что ChatGPT является недоступным с корпоративных систем, чтобы ограничить риск потери контроля над информацией о клиентах и ​​исходным кодом.

4. Wells Fargo

Финансовая компания ввела ограничения на использование чат-бота, а также изучает безопасные и эффективные способы внедрения технологии.

5. Samsung

В конце апреля компания попросила своих работников осторожничать при использовании ChatGPT и призвал их не вводить в чат-бот личные данные или частную информацию о компании.

6. Deutsche Bank

Хотя с февраля Deutsche Bank разрешил некоторым своим сотрудникам использовать инструменты ИИ в «законных деловых целях», компания продолжает изучать, как безопасно использовать инструменты генеративного ИИ для работы банка.

7. JPMorgan Chase

Банк временно запретил ChatGPT в связи с политикой компании по ограничению использования стороннего программного обеспечения.

8. Amazon

В январе Amazon ввел правила, в соответствии с которыми сотрудники могут использовать технологию в своих рабочих процессах. Это было сделано после того, как в ответах на ChatGPT появлялись внутренние данные компании.

9. iHeartRadio

Компания запретила своим сотрудникам использовать ChatGPT на всех своих корпоративных устройствах: «Сотрудничество, разработка или проектная работа, содержащая ChatGPT или другую технологию ИИ, не допускаются без четких указаний руководителя. Это делается, чтобы защитить компанию, партнеров и пользовательские данные».

10 Northrop Grumman

В марте оборонная компания сообщила, что не будет делиться собственными данными с третьими сторонами, пока такие инструменты, как ИИ, не будут проверены и признаны безопасными для использования.

11. Citigroup

Недавно компания разрешила определенной группе сотрудников использовать инструменты на основе ИИ. Также изучает, какие технологии будут безопасны для работы.

12. Bank of America

Банк запретил своим сотрудникам использовать ChatGPT в рабочих целях.

13. Goldman Sachs

Инвестиционный банк ограничил сотрудников в использовании ChatGPT, чтобы избежать проблем с соблюдением нормативных требований по использованию стороннего программного обеспечения. В то же время это не мешает банку разрабатывать собственные инструменты ИИ.

14. Accenture

По словам представителя Accenture, у компании нет официального запрета на использование генеративных инструментов ИИ: «Как и во всем, что мы делаем в сфере ИИ, мы сосредоточены на ответственном внедрении технологии и обеспечении безопасности данных Accenture и клиентов».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.