Годовая выручка OpenAI приблизилась к $1 млрд — Finance.ua
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Годовая выручка OpenAI приблизилась к $1 млрд

Фондовый рынок
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Годовая выручка OpenAI приблизилась к $1 млрд
Годовая выручка OpenAI приблизилась к $1 млрд
Годовая выручка компании OpenAI, создавшей ChatGPT и генератор изображений DALL-E, приблизилась к $1 млрд.
Об этом пишет The Information со ссылкой на источники, знакомые с финансовыми результатами. Как отметил источник, эта цифра значительно превышает прогнозы, которые OpenAI ранее предоставила акционерам.
Доход OpenAI, которая поддерживается Microsoft и которая на бумаге оценивалась в $27 млрд, сейчас превышает $80 млн в месяц, отмечает издание.
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По итогам 2022 года, до того как компания ввела подписку на ChatGPT, он составил $28 млн.
Быстрый рост доходов говорит о том, что разработчики приложений и компании все чаще находят способы использовать ШИ технологии OpenAI, чтобы заработать деньги или сэкономить на расходах, отмечает The Information.
Издание добавило, что Microsoft, Google и множество других компаний, пытающихся заработать на той же технологии, внимательно наблюдают за ростом OpenAI.
По материалам:
Forbes.ua
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