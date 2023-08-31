Годовая выручка OpenAI приблизилась к $1 млрд — Finance.ua

Годовая выручка OpenAI приблизилась к $1 млрд Сегодня 05:39 — Фондовый рынок

Годовая выручка OpenAI приблизилась к $1 млрд

Годовая выручка компании OpenAI, создавшей ChatGPT и генератор изображений DALL-E, приблизилась к $1 млрд.

Об этом пишет The Information со ссылкой на источники, знакомые с финансовыми результатами. Как отметил источник, эта цифра значительно превышает прогнозы, которые OpenAI ранее предоставила акционерам.

Доход OpenAI, которая поддерживается Microsoft и которая на бумаге оценивалась в $27 млрд, сейчас превышает $80 млн в месяц, отмечает издание.

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По итогам 2022 года, до того как компания ввела подписку на ChatGPT, он составил $28 млн.

Быстрый рост доходов говорит о том, что разработчики приложений и компании все чаще находят способы использовать ШИ технологии OpenAI, чтобы заработать деньги или сэкономить на расходах, отмечает The Information.

Издание добавило, что Microsoft, Google и множество других компаний, пытающихся заработать на той же технологии, внимательно наблюдают за ростом OpenAI.

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