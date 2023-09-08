Спрос на учителей, пенсионеров и ветеранов: что происходит с рынком труда в сентябре — Finance.ua
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Спрос на учителей, пенсионеров и ветеранов: что происходит с рынком труда в сентябре

Личные финансы
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Спрос на учителей, пенсионеров и ветеранов: что происходит с рынком труда в сентябре
Спрос на учителей, пенсионеров и ветеранов: что происходит с рынком труда в сентябре
Количество вакансий на сайте Work.ua продолжает расти и в августе достигло 102 тысяч. Это всего на 6% меньше показателей августа 2021 года.
Об этом сообщает Опендатабот.

Количество вакансий по регионам

Почти две трети всех вакансий (62%) приходится на 5 регионов:
  • Киев и Киевская область — 33 283 (32%);
  • Днепропетровская — 9831 (10%);
  • Львовская — 9705 (9%);
  • Одесская — 6927 (7%);
  • Харьковская — 3732 (4%).
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Кого ищут больше всего

В преддверии нового учебного года росло количество вакансий в категории «Образование и наука» — +37% в месяц. Заметнее всего — в 1,5 раза — увеличилось предложение для учителей английского языка и математики.
Наибольший прирост вакансий в августе по июль наблюдался в категориях для пенсионеров (+27%) и ветеранов (+26%). Почти половина (46%) новых вакансий — это вакансии для сотрудников с опытом работы.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
На 3% в августе к июлю уменьшилось количество новых и обновленных резюме — до 350 тысяч резюме. В августе новые резюме чаще размещали женщины — в 1,6 больше мужчин.

У кого самые большие зарплаты

Самые большие зарплаты по-прежнему остаются у медиабаеров — 55 тысяч грн, и водителей-международников — 42,5 тысяч грн.

Справка Finance.ua:

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По материалам:
Finance.ua
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