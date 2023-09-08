Спрос на учителей, пенсионеров и ветеранов: что происходит с рынком труда в сентябре — Finance.ua

Спрос на учителей, пенсионеров и ветеранов: что происходит с рынком труда в сентябре Сегодня 14:01 — Личные финансы

Спрос на учителей, пенсионеров и ветеранов: что происходит с рынком труда в сентябре

Количество вакансий на сайте Work.ua продолжает расти и в августе достигло 102 тысяч. Это всего на 6% меньше показателей августа 2021 года.

Об этом сообщает Опендатабот.

Количество вакансий по регионам

Почти две трети всех вакансий (62%) приходится на 5 регионов:

Киев и Киевская область — 33 283 (32%);

Днепропетровская — 9831 (10%);

Львовская — 9705 (9%);

Одесская — 6927 (7%);

Харьковская — 3732 (4%).

Инфографика: Опендатабот

Кого ищут больше всего

В преддверии нового учебного года росло количество вакансий в категории «Образование и наука» — +37% в месяц. Заметнее всего — в 1,5 раза — увеличилось предложение для учителей английского языка и математики.

Наибольший прирост вакансий в августе по июль наблюдался в категориях для пенсионеров (+27%) и ветеранов (+26%). Почти половина (46%) новых вакансий — это вакансии для сотрудников с опытом работы.

Инфографика: Опендатабот

На 3% в августе к июлю уменьшилось количество новых и обновленных резюме — до 350 тысяч резюме. В августе новые резюме чаще размещали женщины — в 1,6 больше мужчин.

У кого самые большие зарплаты

Самые большие зарплаты по-прежнему остаются у медиабаеров — 55 тысяч грн, и водителей-международников — 42,5 тысяч грн.

Справка Finance.ua:

аналитики OLX Работа поделились результатами опроса среди пользователей платформы о том, какие сферы для работы украинцы считают наиболее перспективными. 44% пользователей отметили, что сейчас наиболее перспективной сферой работы в Украине строительство;

при поиске работы важно оценить потенциальных работодателей, чтобы найти комфортную рабочую среду, которая будет способствовать вашей производительности, эффективности и успеху. Эксперты портала budni.rabota.ua собрали советы, чтобы узнать, как определить элементы идеальной для себя рабочей среды.



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.