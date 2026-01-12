Правительство направило 1 млрд грн на льготное кредитование и лизинг для «оборонки» Сегодня 17:26 — Казна и Политика

Правительство направило 1 млрд грн на льготное кредитование и лизинг для «оборонки»

Государство расширяет финансовую поддержку украинских вооруженных производителей, чтобы усилить оборонно-промышленный комплекс и ускорить наращивание собственного производства оружия.

На эти цели предусмотрено 1 млрд грн, которые будут направлены на удешевление кредитов и лизинга для предприятий ОПК.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Денежные средства пойдут на частичную компенсацию процентных ставок по кредитам и финансовому лизингу. Решение должно помочь предприятиям в оборонной отрасли масштабировать производство, инвестировать в новое оборудование и быстрее переходить от разработок к серийному выпуску вооружения.

Условия льготного кредитования для ОПК

Программа предусматривает следующие возможности для предприятий оборонно-промышленного комплекса:

до 100 млн грн — на пополнение оборотного капитала сроком до 3 лет;

до 500 млн грн — на инвестиционные проекты сроком до 5 лет;

фактическая процентная ставка для предприятий — 5% годовых, остальное компенсирует государство.

Льготный финансовый лизинг

Отдельно введена программа льготного финансового лизинга для предприятий ОПК. Она действует на аналогичных условиях со ставкой 5% годовых. Это позволяет обновлять производственные мощности без значительной финансовой нагрузки.

Ранее мы сообщали , что в 2026 году Украина потребует не менее 120 миллиардов долларов на оборону.

