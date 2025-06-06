Правительство начало прием заявок на финансирование индустриальных парков — Finance.ua

Правительство начало прием заявок на финансирование индустриальных парков Сегодня 07:39 — Казна и Политика

Правительство начало прием заявок на финансирование индустриальных парков

Министерство экономики начинает прием заявок на государственное стимулирование индустриальных парков в 2025 году, которое продлится до 15 августа.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что Кабинет министров одобрил изменения в два постановления, регулирующие деятельность индустриальных парков.

«Развитие индустриальных парков является важной частью политики в Украине. Мы открываем прием заявок на софинансирование индустриальных парков. В прошлом году государство поддержало 15 парков на 1,1 млрд грн — это 33 проекта новой промышленной инфраструктуры. В 2025 году предусмотрено еще 500 млн. грн. Инициатор или управляющая компания сможет получить на условиях софинансирования до 150 млн. грн. на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры. Работаем на развитие промышленности в регионах», — отметила министр экономики Украины Юлии Свириденко.

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Изменения в постановления упростят процедуру приема заявок и выделение финансирования, а также позволят расширить круг источников финансирования индустриальных парков.

Ключевые изменения:

Один заявитель теперь может подавать несколько заявлений в течение двух лет, но в пределах общей суммы до 150 млн. грн., что позволит лучше планировать крупные проекты. Уточнены условия повторной подачи заявлений. В софинансирование можно привлекать средства местных бюджетов, кредиты и гранты — не только собственные средства.

На 2025 год на государственное стимулирование развития индустриальных парков предусмотрено 500 млн. грн. Средства предоставляются в размере до 50% от сметной стоимости работ (до 80% для деоккупированных территорий) при условии, что заявитель обязуется обеспечить в течение трех лет строительство не менее 5000 кв. м. промышленных зданий и сооружений, а также привлечь 2 участников в индустриальный парк.

Денежные средства могут быть выделены на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры или компенсацию присоединения к сетям.

Подать заявки на получение государственного финансирования можно через один из уполномоченных банков, в том числе Ощадбанк , Укрэксимбанк, Укргазбанк или Сенс Банк.

Справка Finance.ua:

в 2024 году государственное стимулирование получили 15 заявителей на общую сумму около 1,1 миллиарда гривен для реализации 33 проектов по строительству или реконструкции объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (автодорог, железной дороги, сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, подстанций), а также присоединения к электрическим сетям;

по состоянию на сегодняшний день в индустриальных парках были построены или находились в процессе строительства 25 заводов. Было построено более 100 тысяч. кв.м. промышленной недвижимости для размещения новых или релоцированных предприятий, и доступно около 200 МВт электрической мощности для присоединения.

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