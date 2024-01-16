Правительство компенсирует предприятиям теплоснабжения разницу в тарифах на тепло — на это выделят 10 млрд грн — Finance.ua
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Правительство компенсирует предприятиям теплоснабжения разницу в тарифах на тепло — на это выделят 10 млрд грн

Казна и Политика
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Правительство компенсирует предприятиям теплоснабжения разницу в тарифах на тепло — на это выделят 10 млрд грн
Правительство компенсирует предприятиям теплоснабжения разницу в тарифах на тепло — на это выделят 10 млрд грн
Парламент Украины предлагает выделить более 10 млрд грн тем громадам, которые сейчас не имеют возможности рассчитаться за теплоснабжение.
Как сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, законопроект № 10 383 предусматривает компенсацию за те услуги, на которые в 2022 году установлен мораторий на повышение тарифов.
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«Из-за моратория на повышение стоимости коммунальных услуг, который ввели в 2022-м, сейчас имеем ценовой дисбаланс между себестоимостью и реальной оплатой за услуги. И самым большим вопросом является предоставление услуг по теплоснабжению. Чтобы поддержать наши громады и предоставить компенсации предприятиям теплогенерации, в конце 2023-го в парламент подали законопроект № 10 383, который предусматривает предоставить громадам субвенцию из госбюджета в размере 10 млрд грн, чтобы не остановить теплоснабжение в наших громадах», — заявила Шуляк.

На что будут предоставлять компенсацию

Предусматривается компенсация за услуги, на которые установлен мораторий на повышение тарифов.
В то же время сумма субвенции зависит не от объемов долга, а именно от разницы между уплаченными и начисленными тарифами.
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Также субвенцию можно будет потратить как на аванс за энергоносители, так и на погашение задолженности — и это оптимальное решение, которое должно устроить всех.
«Конечно, сейчас государство не может изыскать финансовые возможности, чтобы закрыть все потребности громад. Но в условиях войны центральные органы власти и местное самоуправление находят точки соприкосновения для совместного решения проблем и так будет в дальнейшем», — добавила Шуляк.

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По материалам:
Finance.ua
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