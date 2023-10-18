Киевлян просят рассчитаться за предоставленные коммунальные услуги: Кличко объяснил причины — Finance.ua
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Киевлян просят рассчитаться за предоставленные коммунальные услуги: Кличко объяснил причины

Личные финансы
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Киевлян просят рассчитаться за предоставленные коммунальные услуги: Кличко объяснил причины
Киевлян просят рассчитаться за предоставленные коммунальные услуги: Кличко объяснил причины
Столица и в этом отопительном сезоне не повышала тариф на теплоснабжение. Но просит жителей города своевременно оплачивать предоставленные коммунальные услуги, потому что от этого зависит стабильная работа жилищно-коммунального хозяйства.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире Национального телемарафона «Единые новости».
«Чтобы мы могли закупать газ и другое топливо, городу нужны средства. С НАК „Нафтогаз“ заключены договоры. Однако существует задолженность за потребленный газ, часть которой — это разница в тарифах, которую должно возместить государство. Другая часть — долги потребителей. Часть задолженности перед Нафтогазом „Киевтеплоэнерго“ реструктуризирует — соответствующий алгоритм Киевсовет согласовал 5 октября, — отметил мэр. — А что касается другой части, то мы до сих пор ожидаем решения правительства о компенсации разницы в тарифах. Ответов на все наши обращения до сих пор нет. И этот вопрос, напомню, касается не только Киева, но и всех других громад. Долг перед Киевом — 6,8 миллиарда, который правительство обещало погасить. А по всей стране — 36 миллиардов! А как выживать маленьким городам и поселкам, где вообще ограниченные возможности?», — подчеркнул Виталий Кличко.
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Мэр столицы также отметил, что город усиленно готовился к сложной зиме. Потому что, по оценкам экспертов, российские оккупанты будут продолжать атаковать объекты критической инфраструктуры.
«Система противовоздушной обороны стала более надежной. Но военные предупреждают, что нет стопроцентной гарантии безопасности. Поэтому, учитывая опыт прошлого года, мы подготовились к экстренным ситуациям. Около 150 бюветных комплексов имеют возможность оперативно подключиться к генераторам. Более 100 котельных города можно оперативно переключить на работу от генераторов. Приобрели 23 мобильных передвижных котельных, которые в случае необходимости обеспечат на определенный период теплом медицинские учреждения, школы, пункты обогрева. На всех объектах инфраструктуры мы создали необходимый запас топлива. Будут работать в столице и пункты обогрева», — сообщил Виталий Кличко.
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По материалам:
Finance.ua
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