В Минэнерго рассказали, какие регионы будут наиболее проблемными во время отопительного сезона — Finance.ua

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В Минэнерго рассказали, какие регионы будут наиболее проблемными во время отопительного сезона

Казна и Политика
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В Минэнерго рассказали, какие регионы будут наиболее проблемными во время отопительного сезона
В Минэнерго рассказали, какие регионы будут наиболее проблемными во время отопительного сезона
С началом отопительного сезона самые большие проблемы с поставками тепла, электричества и газа будут в прифронтовых регионах.
По словам замминистра энергетики Светланы Гринчук, особенно сложная ситуация будет на Херсонщине.
«Конечно, самая сложная ситуация у нас в прифронтовых регионах. Мы все понимаем, что там практически каждый день продолжаются обстрелы», — сказала она в эфире телемарафона.
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При этом, после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС 1,5 тысячи потребителей Херсонщины до сих пор невозможно подключить к электричеству. россияне снова и снова обстреливают объекты энергетики, как только видят, что они восстановлены. Энергетики постоянно оказываются под обстрелами.
«Самая угрожающая ситуация остается в Херсонской области и в самом городе Херсон», — сказала она.
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Замминистра напомнила, что недавно враг поразил еще и газораспределительные сети, в результате чего 12 тысяч потребителей в Харьковской области остались без газа. При этом подачу голубого топлива возобновили только половине из них.
Однако Украина готова к сложной зиме: проведена масштабная ремонтная кампания на всех видах генерации электроэнергии и распределительных сетях.
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Напомним, по словам министра энергетики Германа Галущенко, в прошлом году энергетики получили тяжелый, но очень полезный опыт того, как поддерживать работу энергосистемы в сложных условиях. По состоянию на 12 октября 2023 года энергосистема защищена от ударов россиян лучше, чем в прошлом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой зимой российские террористы будут пытаться уничтожить энергосистему Украины. Как отмечает президент, украинские власти полностью осознают опасность.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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