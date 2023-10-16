В Киеве начинают подключать к отоплению жилые дома — Finance.ua

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В Киеве начинают подключать к отоплению жилые дома

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В Киеве начинают подключать к отоплению жилые дома
В Киеве начинают подключать к отоплению жилые дома
Киев сегодня, 16 октября, начинает подключение к теплу жилых домов.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
«Уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное снижение температуры. А на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней. Поэтому решение начать отопительный сезон вполне оправдано. Поскольку похолодание побуждало бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения», — подчеркнул Виталий Кличко.
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Он подчеркнул, что все службы столицы, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлянам необходимые сервисы.
Напомним, 9 октября в Киеве начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры — больницы, школы и детсады по заявкам их руководителей.

Справка Finance.ua:

  • глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев ранее заявлял, что полноценный отопительный сезон в Украине начнется, скорее всего, в конце октября или начале ноября. Решение о подаче тепла в квартиры украинцев принимают местные власти, основываясь на среднесуточной температуре воздуха;
  • «Нафтогаз» во время отопительного сезона готов обеспечить всех потребителей природным газом и накопил соответствующие объемы, чтобы обеспечить это;
  • Киевсовет просит правительство погасить долг государства перед столицей — почти ₴7 миллиардов.
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По материалам:
Finance.ua
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