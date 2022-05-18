Правительство изменило порядок определения стоимости ввозимых авто для уплаты пенсионного сбора — Finance.ua

Правительство изменило порядок определения стоимости ввозимых авто для уплаты пенсионного сбора

Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Правительство изменило порядок определения стоимости ввозимых авто для уплаты пенсионного сбора

Кабинет Министров изменил порядок уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным видам хозяйственных операций. Порядок дополнен пунктом, согласно которому стоимость автомобиля не может быть ниже таможенной стоимости, указанной в таможенной декларации.

Об этом свидетельствует постановление от 13 мая 2022 г. № 589

Согласно документу, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование уплачивается в зависимости от стоимости легкового автомобиля, определенной в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой таможенных органов, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость, но не ниже таможенной стоимости, указанной в таможенной декларации.

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Порядком определено, что плательщиками сбора в ПФУ по операциям по отчуждению легковых автомобилей являются предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также физические лица, приобретающие право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине.

В ПФУ уплачивается такой сбор:

3% — если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

4% — если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

5% — если стоимость легкового автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.

Напомним, в марте Верховная Рада приняла закон об освобождении от пошлин и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, ввозимые гражданами.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 14 мая в Украину ввезли 80 тысяч автомобилей в рамках закона о бесплатном растаможивании авто из ЕС;

16 мая 2022 года по решению Киевсовета возобновилась оплата парковки в городе.



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