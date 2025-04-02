Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации: кого это касается — Finance.ua

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Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации: кого это касается

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Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации: кого это касается
Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации: кого это касается
Порядок бронирования военнообязанных от мобилизации снова изменили. Изменения касаются как отдельных отраслей, так и в целом процедуры бронирования.
Об этом свидетельствует постановление от 28 марта 2025 г. № 360.

Что изменилось

Согласно постановлению, в общем количестве военнообязанных не будут учитываться военнообязанные, забронированные другими предприятиями, учреждениями, организациями (ранее не учитывались только военнообязанные женщины, чиновники и руководители госпредприятий).
Стопроцентное бронирование получили работники государственных предприятий Министерства обороны «Агентство оборонных закупок» и «Государственный оператор тыла».
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Теперь могут забронировать до 75% военнообязанных работников предприятия, которые производят, транспортируют тепловую энергию и предоставляют услуги по снабжению тепловой энергии, централизованной поставке горячей воды, централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, управлению бытовыми отходами.
Также предусмотрено, что требования к уровню зарплаты в 20 тыс. гривен для бронирования не будут применяться к работникам:
  • производителей электрической и тепловой энергии, в состав которых входят разрушенные или поврежденные в результате вооруженной агрессии производственные/генерирующие мощности, и предприятий, обслуживающих объекты из секторального перечня объектов критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения;
  • нефтеперерабатывающих предприятий, в уставном капитале которых более 25% акций/долей принадлежат государству.
Напомним, 1 апреля утратили силу все бронирования от мобилизации, оформленные по старым правилам. Продолжить бронирование после этой даты смогут только компании, обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями.
По материалам:
РБК-Україна
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