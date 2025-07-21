Оформляйте медицинское страхование сотрудников — получайте SPA-уикенд для себя в подарок! Сегодня 13:59 — Страхование

Оформляйте медицинское страхование сотрудников — получайте SPA-уикенд для себя в подарок!

Заботьтесь о команде вместе с Finance.ua и получайте отдых в подарок. Оформите добровольное медицинское страхование для ваших сотрудников и гарантированно получите один из приятных бонусов:

🎁 сертификат на ужин в любом ресторане на выбор;

🎁 сертификат на уикенд в SPA-отеле Wish Aqua & SPA Resort;

🎁 сертификат на релакс-уикенд в Карпатах в WOOD HOTEL RESORT & SPA;

🎁 сертификат на уикенд в комплексе Emily Resort.

Бонус определяется в соответствии с суммой страхового платежа по договору.

Официальные условия акции по ссылке .

Почему выбирают медицинское страхование на Finance.ua:

✅ Индивидуальный подход

Поможем составить оптимальную программу для команд от 10 до 100 человек с балансом цены и наполнения

✅ Скорость и комфорт

Быстрое оформление договора, без лишних хлопот, круглосуточная поддержка.

✅ Прозрачность и честность

открыто рассказываем о преимуществах и недостатках каждой страховой компании.

✅ Бонусы сотрудникам

Каждый сотрудник получает подарки из программы лояльности Finance.ua. Список по ссылке

✅ Бесплатный вебинар

Расскажем сотрудникам, как эффективно использовать медицинское страхование.

✅ Экспертиза

Многолетний опыт команды Finance.ua в сфере медицинских страховых программ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.