Оформляйте медицинское страхование сотрудников — получайте SPA-уикенд для себя в подарок!
Заботьтесь о команде вместе с Finance.ua и получайте отдых в подарок. Оформите добровольное медицинское страхование для ваших сотрудников и гарантированно получите один из приятных бонусов:
🎁 сертификат на ужин в любом ресторане на выбор;
🎁 сертификат на уикенд в SPA-отеле Wish Aqua & SPA Resort;
🎁 сертификат на релакс-уикенд в Карпатах в WOOD HOTEL RESORT & SPA;
🎁 сертификат на уикенд в комплексе Emily Resort.
Бонус определяется в соответствии с суммой страхового платежа по договору.
Официальные условия акции по ссылке .
Почему выбирают медицинское страхование на Finance.ua:
✅ Индивидуальный подход
Поможем составить оптимальную программу для команд от 10 до 100 человек с балансом цены и наполнения
✅ Скорость и комфорт
Быстрое оформление договора, без лишних хлопот, круглосуточная поддержка.
✅ Прозрачность и честность
открыто рассказываем о преимуществах и недостатках каждой страховой компании.
✅ Бонусы сотрудникам
Каждый сотрудник получает подарки из программы лояльности Finance.ua. Список по ссылке.
✅ Бесплатный вебинар
Расскажем сотрудникам, как эффективно использовать медицинское страхование.
✅ Экспертиза
Многолетний опыт команды Finance.ua в сфере медицинских страховых программ.
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