БЭБ разоблачило нелегальную деятельность сети обменных пунктов во Львовской области — Finance.ua

БЭБ разоблачило нелегальную деятельность сети обменных пунктов во Львовской области Сегодня 15:13 — Криминал

БЭБ разоблачило нелегальную деятельность сети обменных пунктов во Львовской области

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили группу лиц, организовавших незаконную деятельность обменных пунктов на территории региона.

Об этом сообщает БЭБ.

Следствием установлено, что фигуранты дела оказывали услуги по обмену иностранных валют жителям Львова и области без лицензий Национального банка Украины.

Такая деятельность не отражалась в бухгалтерском и налоговом учетах, что привело к уклонению от уплаты налогов в больших размерах.

Детективы БЭБ провели обыски в пунктах обмена валют и изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и неучтенные наличные деньги в национальной и иностранных валютах в эквиваленте более 12 млн грн.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

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