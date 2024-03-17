Правительство Италии создаст инвестиционный фонд для сферы ИИ — Finance.ua

Правительство Италии создаст инвестиционный фонд для сферы ИИ Сегодня 23:25 — Технологии&Авто

Правительство Италии создаст инвестиционный фонд для сферы ИИ

Правительство Италии разрабатывает закон для регулирования в сфере искусственного интеллекта и создает инвестиционный фонд в размере 1 млрд евро для этого сектора.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони.

«Правительство готовит закон, который имеет целью установить некоторые принципы и правила, которые дополнят находящиеся в процессе утверждения европейские правила», — сказала Мэлони в видеообращении на конференции «Искусственный интеллект для Италии».

По ее словам, правительство также определит компетентный орган по надзору за использованием технологий, основанных на искусственном интеллекте.

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Кроме того, подразделение CDP Venture Capital SGR создает инвестиционный фонд для сферы ИИ в объеме 1 миллиарда евро.

Напомним, страны ЕС и Европарламент согласовали первый в мире комплексный закон о регулировании искусственного интеллекта.

Документ открывает путь для юридического надзора за технологиями, используемыми в популярных генеративных сервисах искусственного интеллекта, таких как ChatGPT.

Укрінформ По материалам:

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