Правительство Италии создаст инвестиционный фонд для сферы ИИ — Finance.ua
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Правительство Италии создаст инвестиционный фонд для сферы ИИ

Технологии&Авто
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Правительство Италии создаст инвестиционный фонд для сферы ИИ
Правительство Италии создаст инвестиционный фонд для сферы ИИ
Правительство Италии разрабатывает закон для регулирования в сфере искусственного интеллекта и создает инвестиционный фонд в размере 1 млрд евро для этого сектора.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони.
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«Правительство готовит закон, который имеет целью установить некоторые принципы и правила, которые дополнят находящиеся в процессе утверждения европейские правила», — сказала Мэлони в видеообращении на конференции «Искусственный интеллект для Италии».
По ее словам, правительство также определит компетентный орган по надзору за использованием технологий, основанных на искусственном интеллекте.
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Кроме того, подразделение CDP Venture Capital SGR создает инвестиционный фонд для сферы ИИ в объеме 1 миллиарда евро.
Напомним, страны ЕС и Европарламент согласовали первый в мире комплексный закон о регулировании искусственного интеллекта.
Документ открывает путь для юридического надзора за технологиями, используемыми в популярных генеративных сервисах искусственного интеллекта, таких как ChatGPT.
По материалам:
Укрінформ
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