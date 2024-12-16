Правительство Италии одобрило 10-й пакет военной помощи Украине — Finance.ua

Правительство Италии одобрило 10-й пакет военной помощи Украине
Итальянское правительство в понедельник, 16 декабря, одобрило выделение уже десятого пакета военной помощи Украине за время ее борьбы с российской агрессией.
Об этом сообщает ANSA.
Перечень средств, которые будут предоставлены Киеву, является конфиденциальным, как и предыдущие пакеты военной помощи Украине.
Между тем, вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни в понедельник на конференции послов заявил, что «Италия обязуется полностью поддерживать Киев в достижении справедливого мира, который исключает капитуляцию Украины».
Он подчеркнул, что сейчас идет работа над организацией «второй мирной конференции, также с участием россии, и с такими партнерами, как Китай, Индия и Бразилия».
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Министр напомнил, что во время встречи министров иностранных дел «Группы семи» в Фьюдже в ноябре «мы снова подтвердили центральное значение поддержки энергетической безопасности Украины и ее восстановления».
Также Таяни отметил, что Италия встает «на передовую позицию перед Конференцией по восстановлению (Украина — Ред.), которая состоится в Риме в июле».
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