Италия анонсировала пакет военной помощи для Украины — Finance.ua

Италия анонсировала пакет военной помощи для Украины Сегодня 10:43 — Казна и Политика

Италия анонсировала пакет военной помощи для Украины

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна готова направить новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом он сказал на Саммите мира.

Читайте также Правительство изменило условия кредитования индивидуальных застройщиков жилья на селе

Дипломат пригласил президента Владимира Зеленского в Италию и заверил, что Украина всегда может рассчитывать на его государство. В то же время министр раскритиковал действия российского диктатора владимира путина в отношении Киева.

«Сейчас европейские страны не вмешиваются, потому что все активы мобилизованы в Европе. Европа уже вносит свой вклад, принимая механизм гарантий», — отметила премьер-министр Италии.

«Италия заинтересована в том, чтобы мы не теряли Украину из центра поля зрения. К сожалению, пути не показывают положительные признаки стремления к миру… Господин Зеленский, приезжайте к нам в Италию. Мы готовы прислать также новый пакет вооруженной помощи, но мы будем поддерживать также и восстановление Украины.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что страны ЕС не будут выплачивать средства в рамках механизма использования замороженных российских активов.

Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Италии 15 июня.

Политик добавила, что ссуду в 50 миллиардов долларов Украине предоставят США, Канада, Великобритания, а также, вероятно, Япония.

«По состоянию на сейчас европейские государства не вовлечены в этот заем. Учитывая, что все эти активы заморожены в Европе, Европа уже участвует, определяя гарантийный механизм выплаты этого займа», — сказала Мэлони.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.