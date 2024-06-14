Правительство изменило условия кредитования индивидуальных застройщиков жилья на селе — Finance.ua

Правительство изменило условия кредитования индивидуальных застройщиков жилья на селе Сегодня 07:23 — Кредит&Депозит

Кабинет Министров изменил условия поддержки индивидуального жилищного строительства на селе.

Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Установлены условия предоставления поддержки индивидуальным застройщикам на селе и критерии, согласно которым граждане имеют право на получение такой помощи, а также изменена предельная сумма предоставления кредита», — говорится в сообщении.

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Также предусмотрена возможность повторного получения лицами, уже получившими кредит, но лишившихся жилья вследствие военной агрессии, кредита, в случае задолженности по ранее полученным кредитам. Кроме того, увеличена предельно допустимая сумма кредита в зависимости от целевого направления.

Соответствующие изменения внесены в постановления КМУ «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования средств фондов поддержки индивидуального жилищного строительства на селе» от 3 августа 1998 № 1211, «Об утверждении Правил предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам жилья на селе» от 5 октября 1998 года № 1597, «О мерах по поддержке индивидуального жилищного строительства на селе» от 22 апреля 1997 года № 376.

Укрінформ По материалам:

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