Правительство изменило условия кредитования индивидуальных застройщиков жилья на селе — Finance.ua
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Правительство изменило условия кредитования индивидуальных застройщиков жилья на селе

Кредит&Депозит
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Кабинет Министров изменил условия поддержки индивидуального жилищного строительства на селе.
Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Установлены условия предоставления поддержки индивидуальным застройщикам на селе и критерии, согласно которым граждане имеют право на получение такой помощи, а также изменена предельная сумма предоставления кредита», — говорится в сообщении.
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Также предусмотрена возможность повторного получения лицами, уже получившими кредит, но лишившихся жилья вследствие военной агрессии, кредита, в случае задолженности по ранее полученным кредитам. Кроме того, увеличена предельно допустимая сумма кредита в зависимости от целевого направления.
Соответствующие изменения внесены в постановления КМУ «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования средств фондов поддержки индивидуального жилищного строительства на селе» от 3 августа 1998 № 1211, «Об утверждении Правил предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам жилья на селе» от 5 октября 1998 года № 1597, «О мерах по поддержке индивидуального жилищного строительства на селе» от 22 апреля 1997 года № 376.

Самые распространенные нарушения от застройщиков 🔍

По материалам:
Укрінформ
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