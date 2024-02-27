Выделение земли под застройку заводами и складами упростили: Зеленский подписал закон — Finance.ua

Выделение земли под застройку заводами и складами упростили: Зеленский подписал закон Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Выделение земли под застройку заводами и складами упростили: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины для привлечения инвестиций с целью быстрого восстановления».

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Что изменится

Законом предлагается на время военного положения и через пять лет после его завершения установить упрощенный порядок изменения целевого назначения земельных участков на территориях за пределами населенных пунктов, в случае если в отношении таких территорий отсутствует утвержденная градостроительная документация на местном уровне.

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Она будет распространяться на определенный законом список объектов промышленности и энергетики.

Принятый Радой закон — один из элементов Плана развития перерабатывающей промышленности в Украине.

Напомним, Верховная Рада на заседании 6 февраля 2024 года приняла в целом законопроект № 9627, предусматривающий кардинальное упрощение процедуры изменения целевого назначения земли для целей экономического восстановления.

Економічна Правда По материалам:

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