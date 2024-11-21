Италия инвестирует в восстановление украинской энергосистемы 200 млн евро — Finance.ua

Италия инвестирует в восстановление украинской энергосистемы 200 млн евро Сегодня 12:45

Италия инвестирует в восстановление украинской энергосистемы 200 млн евро

Италия инвестирует 200 млн евро в восстановление украинской энергосистемы, разрушенной российскими обстрелами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на состоявшемся 20 ноября в Риме итальянско-украинском бизнес-форуме.

Глава МИД подчеркнул, что инвестировать в восстановление Украины нужно уже сейчас, во время войны.

«Мы решили 200 млн евро инвестировать для того, чтобы позволить Украине отстроить электросеть, разрушенную российскими атаками. Мы не можем позволить, чтобы „генерал зима“ стал союзником россии», — сказал Таяни.

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Он также напомнил, что Италия организует конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Риме в следующем году.

Со своей стороны, Украина пообещала Италии углубить сотрудничество в поставках критического сырья.

Министр предприятий и производства Италии Адольфо Урсо и первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко подписали соответствующее совместное заявление на полях бизнес-форума.

«Италия была и остается важным для Украины экономическим партнером. Сегодня мы делаем следующий шаг в наших отношениях, закладывая прочную основу для более тесного сотрудничества в будущем. Наши страны будут совместно работать над развитием цепочек добавленной стоимости критического сырья. Привлечение инвестиций и инновационное развитие этой сферы — один из приоритетов Украины. Сотрудничество с Италией будет способствовать достижению наших целей», — отметила Юлия Свириденко.

Сотрудничество будет развиваться по следующим направлениям:

укрепление цепочек добавленной стоимости критического сырья;

международное сотрудничество;

исследования и инновации;

картографирование и разведка.

Європейська правда По материалам:

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