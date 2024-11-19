Для каждого региона разработают паспорта энергетической стойкости — Finance.ua

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Для каждого региона разработают паспорта энергетической стойкости

Энергетика
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Для каждого региона разработают паспорта энергетической стойкости
Для каждого региона разработают паспорта энергетической стойкости
Впервые для каждого региона будет проработана возможность выдержать все вызовы в энергетике и подготовлена ​​соответствующая документация.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время представления внутреннего плана устойчивости Украины в Верховной Раде.
«До конца года будут подготовлены паспорта энергетической устойчивости в наших украинских регионах. Это впервые в Украине для всех областей будет проработана возможность выдержать все вызовы в энергетике», — отметил Зеленский.
По его словам, уже в следующем году начнется имплементация паспортов с точки зрения генерации и электричества. Особое внимание будет уделяться децентрализации генерации.
Говоря о приоритетных направлениях развития, президент наметил ключевые задачи.
«Атомная генерация — очевидно наш приоритет. По газу — планируем увеличение добычи, интеграцию нашей инфраструктуры и хранение газа в европейскую энергетическую практику, а также поддержку украинской газотранспортной системы», — сообщил он.
Зеленский также очертил дальнейшие перспективы развития энергетического сектора.
«Благодаря своим возможностям в энергетике наша страна может быть геополитическим хабом Европы. Конечно, это в большей степени касается времени после этой войны. Но предпосылки для этого должны быть созданы уже сейчас», — подчеркнул глава государства.
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В то же время Зеленский напомнил, что с начала полномасштабного вторжения россия оккупировала около 18 ГВт энергомощностей и совершила более тысячи атак на энергетическую инфраструктуру Украины, в том числе 900 — по объектам передачи электричества и более 220 — по объектам генерации.
Как сообщалось, среди трех ключевых направлений новой экономической политики государства определена поддержка украинского предпринимательства, безопасность ведения бизнеса и честные отношения между государством и бизнесом.
По материалам:
Укрінформ
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