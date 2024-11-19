ЕБРР с начала войны направил в энергетику Украины примерно 2 млрд евро — Finance.ua

ЕБРР с начала войны направил в энергетику Украины примерно 2 млрд евро Сегодня 10:45 — Энергетика

ЕБРР с начала войны направил в энергетику Украины примерно 2 млрд евро

С начала полномасштабной войны Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал в Украину примерно EUR5 млрд, ориентировочно EUR2 млрд из которых направлено на реализацию энергетических проектов, в частности в сфере ВИЭ.

Об этом сообщила ассоциированный директор, старший банкир департамента энергетики банка Ольга Еремина.

«С начала войны банк инвестировал примерно EUR5 млрд в Украину, из которых ориентировочно EUR2 млрд направлены на энергетические проекты», — сказала Еремина во время международной конференции ReBuild Ukraine в Варшаве, слова которой приведены в релизе Европейско-Украинского энергетического агентства на сайте во вторник.

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По ее словам, ЕБРР открыт для новых инвестиций в сектор ВИЭ в Украине, отмечая улучшение регуляторной среды и согласование реформ с требованиями ЕС, однако есть проблемы с bankability проектов, в частности в части гарантированного выкупа электроэнергии, неопределенностью потоков доходов и нестабильностью электроэнергетического рынка.

Со своей стороны, как отмечается в релизе, член правления ЕУЭА, партнер GOLAW Александр Мельник презентовал концепцию Фонда гарантирования рыночных рисков, инициированную агентством вместе с Украинской ветроэнергетической ассоциацией.

«Фонд, который будет создан международными финансовыми учреждениями, будет защищать частные компании ВИЭ от колебаний на рынке электроэнергии путем обеспечения минимальной цены электроэнергии», — пояснил Мельник.

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По мнению Ереминой, Фонд может стать главным драйвером инвестиций, способствуя устойчивости энергосистемы Украины и ускорению внедрения проектов по ВИЭ.

В релизе указано, что по Национальному плану энергетики и климата к 2030 году Украина должна удвоить текущие 10 ГВт ВИЭ-мощности, чему будет способствовать, в частности, Фонд гарантирования рыночных рисков.

Как сообщалось в сентябре 2024 года, ЕБРР с начала полномасштабного вторжения россии в Украину предоставил украинской экономике EUR4,6 млрд, в том числе по меньшей мере EUR1 млрд энергетическим компаниям «Укрэнерго», «Нафтогаз» и «Укргидроэнерго».

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