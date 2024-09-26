ЕБРР обновил прогноз роста экономики Украины и других стран — Finance.ua

ЕБРР обновил прогноз роста экономики Украины и других стран Сегодня 12:00 — Казна и Политика

ЕБРР обновил прогноз роста экономики Украины и других стран

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики Украины в 2024 году на уровне 3,0%.

Об этом говорится в прогнозе ЕБРР.

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Прогноз роста для Украины остается неизменным и составляет 3 процента на 2024 год, но он был пересмотрен вниз на 1,3 процентных пункта до 4,7 процента на 2025 год из-за повреждения электроэнергетической инфраструктуры в результате российских атак, ограничивших производство.

З другой стороны, новый региональный прогноз ЕБРР подчеркивает снижение региональной инфляции. Этот показатель снизился с пика в 17,5% в октябре 2022 года до 5,8% к июлю 2024 года. Однако инфляция остается на 1,6 процентного пункта выше среднего уровня до пандемии. Эта модель в целом схожа с той, что наблюдается в развитых экономиках.

Другие страны

Ожидается, что в Центральной Европе и странах Балтии рост ускорится с 0,2% в 2023 году до 2,3% в 2024 году и 3,2% в 2025 году благодаря продолжающейся устойчивости рынков труда.

Прогнозируется, что производство в юго-восточном ЕС замедлится с 2% в 2023 году до 1,9% в 2024 году с восстановлением до 2,6% в 2025 году. Нынешний пересмотр в сторону снижения связан со слабым промышленным производством и низким спросом на аутсорсинг.

На Западных Балканах рост ускорится с 2,5% в 2023 году до 3,4% в 2024 году и 3,7% в 2025 году благодаря мощному туристическому сезону в Албании, увеличению инвестиций в Сербии и значительному росту потребления в Черногории.

Прогнозируется, что рост в Центральной Азии замедлится с 5,7% в 2023 году до 5,1% в 2024 году из-за стагнации в горнодобывающей деятельности в Казахстане и Узбекистане, а затем поднимется до 5,9% в 2025 году.

Ожидается, что рост в Восточной Европе и на Кавказе замедлится с 4,4% в 2023 году до 3,7% в 2024 году, а затем ускорится до 4,1% в 2025 году.

При этом рост Турции замедлится с 5,1% в 2023 году до 2,7% в 2024 году с небольшим ростом до 3% в 2025 году на фоне более жесткой монетарной политики.

Справка Finance.ua:

Банк, работающий в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и в регионе Южного и Восточного Средиземноморья (SEMED), приводит различные траектории эффективности в своих экономиках. В 2025 году он ожидает роста на 3,5 процента, что на 0,1 процентного пункта ниже предыдущего прогноза.

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