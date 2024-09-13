Два украинских банка получили миллионы евро от ЕБРР — Finance.ua

Два украинских банка получили миллионы евро от ЕБРР Сегодня 13:26 — Фондовый рынок

Два украинских банка получили миллионы евро от ЕБРР

Государственные UGB (Укргазбанк) и ПриватБанк стали первыми банками Украины, которые присоединились к Фонду поддержки энергетической безопасности (ESSF) Европейского банка реконструкции и развития.

Евробанк через ESSF частично покроет риски ПриватБанка и UGB по субкредитам на общую сумму 700 млн евро для инвестиций в децентрализованную генерацию энергии, ее хранение и меры по повышению энергоэффективности. ЕБРР предоставляет UGB кредитную линию на 150 млн евро для распределения портфельных рисков, а ПриватБанку — линию на 175 млн евро для финансирования проектов по обеспечению энергетической безопасности в Украине.

Кредиты в рамках этой программы смогут получать украинские предприятия, государственные организации, включая муниципалитеты, коммунальные компании, а также домохозяйства.

Как уточняют в ПриватБанке, договор предусматривает, что ЕБРР будет покрывать до 50% кредитного риска ПриватБанка по каждому кредиту в рамках портфеля выданных новых кредитов частным заемщикам на общую сумму 400 млн евро.

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