В ЕБРР оценили потенциал инвестиций в Украину и вызовы для инвесторов — Finance.ua

В ЕБРР оценили потенциал инвестиций в Украину и вызовы для инвесторов
Директор отдела гендерной и экономической инклюзии в ЕБРР Барбара Рамбусек оценила потенциал инвестиций в Украину и вызовы для инвесторов.
В ходе мероприятия «Диалоги с NV о будущем. Бизнес и война» Рамбусек отметила, что с 2022 года ЕБРР инвестировал в Украину почти 5 млрд долларов, в такие сферы как энергетическая безопасность и критическая инфраструктура.
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Она отметила, что для инвесторов действительно много вызовов, но ЕБРР видит также много целеустремленности, прежде всего со стороны его партнеров в частном секторе в Украине, так же, как и со стороны партнеров в политическом секторе и, кроме того, со стороны инвесторов из-за рубежа.
Относительно вызовов Рамбусек также отметила, что многое зависит от людей, в частности, из-за миграции и из-за того, что люди были внутренне перемещены и то, где они физически находятся.
Директор отдела гендерной и экономической инклюзии в ЕБРР отметила, что его роль заключается в поддержке своих клиентов и партнеров на этом очень сложном пути.
Рамбусек рассказала, что 80% инвестиций ЕБРР в Украину были сосредоточены в трех ключевых областях:
- помочь стабилизации и росту бизнеса — помочь ему иметь доступ к финансовым ресурсам, а также цепочки поставок, доступ к рынку и тому подобное;
- поддержать критически важную инфраструктуру — от энергетики до сферы безопасности;
- поддержка политических реформ.
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