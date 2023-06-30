Правительство готовится вскоре запустить большую приватизацию через онлайн-аукционы — Finance.ua

Правительство готовится вскоре запустить большую приватизацию через онлайн-аукционы
Большую приватизацию через систему онлайн-аукционов Прозорро. Продажи запустят в ближайшее время — Минэкономики рассчитывает на принятие Кабинетом министров соответствующих решений в начале июля.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Алексей Соболев в ходе конференции, посвященной пятилетию системы Прозорро.Продажи.
Он отметил, что Минэкономики и правительство продолжают работать над реформами, направленными на достижение экономической стабильности, среди которых и запуск большой приватизации.
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«Принятие инициированных Минэкономики изменений станет последним важным законодательным шагом для запуска крупной приватизации в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи, которую ждет все государство. Запуск продажи объектов большой приватизации позволит существенно увеличить поступления в государственный бюджет», — добавил он.
По словам Соболева, законодательные инициативы министерства будут способствовать также привлечению на онлайн-торги по малой приватизации добросовестных участников, а затем и победителей, которые будут эффективными владельцами этих активов и будут инвестировать в их развитие.
Предложенные Минэкономики изменения позволят закрыть технические моменты для запуска большой приватизации. Также они будут устанавливать дополнительные гарантии для е-аукционов и меры предосторожности от возможных срывов торгов по малой приватизации.
В частности, участник электронного аукциона, занявший второе место по итогам торгов, не будет иметь права отказаться от ожидания решения о первом победителе.
В случае, если недобросовестные участники торгов, занявшие первое или второе места, будут отказываться от уплаты суммы за актив, государственный бюджет будет получать гарантийные взносы обоих участников — почти 40% от стартовой цены объекта.
По словам Соболева, принятие этих изменений станет одним из предохранителей от злоупотреблений на торгах по малой приватизации, а государству позволит получить дополнительные поступления в бюджет.
Также предложенные изменения определят технические требования к электронным маркетплейсам, которые будут иметь право работать с большой приватизацией.
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