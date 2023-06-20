В ФГИУ осталось для приватизации всего 288 предприятий — Finance.ua

В ФГИУ осталось для приватизации всего 288 предприятий Сегодня 09:46

В ФГИУ осталось для приватизации всего 288 предприятий

Из 2364 предприятий, которые переданы в управление ФГИУ, только 288 могут быть выставлены на продажу.

Еще 134 пока не подлежат приватизации, потому что имеют социальное или стратегическое значение, например протезно-ортопедические или из сферы ВПК.

82% предприятий в портфеле Фонда — непроизводительные активы:

664 — находятся на временно оккупированных территориях,

1278 — должны быть ликвидированы по решению ФГИУ или в банкротстве.

Процесс передачи госимущества от других органов исполнительной власти продолжается. Всего до конца 2023 года Фонд планирует принять в управление еще ориентировочно 1200 предприятий. Определиться со структурой портфеля вновь переданных активов Фонд будет иметь возможность после основательного триажа — анализа и сортировки всех переданных объектов по критерию их способности вести хозяйственную деятельность и наличия ликвидных активов.

«В госсобственности сегодня находится колоссальное количество „мертвых“ активов. Эти предприятия существуют только на бумаге, они обросли огромными долгами и неинтересны частному бизнесу. Поэтому нет смысла выставлять их на приватизацию, они пойдут на ликвидацию», — говорит директор Департамента восстановления платежеспособности и прекращения деятельности предприятий ФГИ Виталий Жариков.

Активы. Половина предприятий, уже отнесенных к категории «на ликвидацию», не имеют никаких активов, 10% - не работают, но имеют активы, которые можно продать на открытом аукционе через Prozorro. Продажи, 10% - потеряли свои активы, но еще существует возможность вернуть их через суд и затем продать, 30% - это потенциальные банкроты.

Время для ликвидации. В зависимости от того, к какой группе относится предприятие, отличается и время на проведение его ликвидации. Так, простейшая процедура ликвидации предприятия с отсутствующими активами и долгами — от 4-х до 6-ти месяцев. Предприятия, имеющие в собственности хотя бы какие-то активы при отсутствии долгов — до 8 месяцев. Предприятия, в отношении которых необходимо применять судебную процедуру возврата имущества из незаконного владения, — до 1,5 лет. Самая длительная процедура — банкротство, срок которого составляет более 18 месяцев. С учетом этого до конца 2023 года Фонд планирует начать процедуру ликвидации по 888 предприятиям и из них ликвидировать — 347.

В 2024 году в планах на завершение ликвидации — еще 400 предприятий, в 2025 — 141 соответственно. Кроме того, по предварительной оценке еще 390 предприятий имеют признаки неплатежеспособности и могут быть ликвидированы в рамках процедуры банкротства.

Такая же процедура триажа будет применена и к активам, которые будут передаваться Фонду от других государственных органов в дальнейшем. ФГИУ имеет четкий отработанный алгоритм, отвечающий на вопрос, что делать с государственными предприятиями. Если предприятие может представлять интерес для инвесторов, оно выставляется на приватизацию, если его нужно сохранить в госсобственности — остается в управлении Фонда, если не ведет хозяйственную деятельность, имеет незначительные активы, стоимость которых превышает долги — ликвидация, в случае невозможности рассчитаться с долгами за счет активов — банкротство.

«Ликвидация неработающих активов направлена ​​на оздоровление нашей экономики — снижение долговой нагрузки на бюджет и возможность на месте ликвидированных предприятий создать новый бизнес, который будет обеспечивать поступления в бюджет и новые рабочие места. Кроме того, особая процедура ликвидации позволяет выплатить годами накопившиеся долги по заработной плате, а также в конечном итоге закончить передачу в архивные учреждения производственных и трудовых архивов с целью получения пенсий бывшими работниками», — добавляет Виталий Жариков.

borgexpert По материалам:

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