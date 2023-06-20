Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации
Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации
Президент Владимир Зеленский подписал закон об оптимизации структуры Фонда государственного имущества Украины и возобновлении большой приватизации (законопроект № 8250).
Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя налогового комитета ВР, соавтор законопроекта Ярослав Железняк.
Согласно карточке законопроекта на сайте Рады, президент подписал закон 20 июня.
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Как объясняли в ФГИУ, законопроект должен усовершенствовать структуру управления ФГИУ, позволить правительству возобновить большую приватизацию и повысить эффективность работы с имуществом, находящимся под санкциями.
Согласно новому закону, глава ФГИУ будет иметь право самостоятельно назначать и увольнять своих заместителей. 12 региональных отделений-отдельных юрлиц станут структурными подразделениями ФГИУ. Это должно привести к более четкой и понятной ответственности за работу ФГИУ и установку КРІ для подразделений и рыночных зарплат для работников.
Новый закон также меняет порядок работы с имуществом, на которое наложены санкции:
  • по решению Высшего антикоррупционного суда подсанкционное имущество будет передаваться ФГИУ;
  • ФГИУ будет самостоятельно решать, что делать с подсанкционным имуществом (т.е. приватизировать, передавать в аренду или оставлять в управлении);
  • все полученные средства будут направляться на финансирование нужд Украины в восстановлении через специальный фонд.
Кроме того, новый закон:
  • запрещает лицам, находящимся под санкциями, и гражданам стран-агрессоров занимать должности руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий;
  • отменяет необходимость согласования находящихся в управлении ФГИУ кандидатур руководителей госпредприятий с местными органами власти;
  • в период военного положения, снимает ограничения на срок действия договоров аренды государственного имущества.
Верховная Рада также поддержала инициативу ФГИ по продлению срока аренды государственного имущества до пяти лет. До 1 апреля 2022 г. Верховная Рада ограничивала возможный срок аренды временем действия военного положения +12 месяцев, но, как пояснили в ФГИУ, такие условия не стимулируют предпринимателей участвовать в арендных аукционах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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